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Çankırı Belediyesi Çocuklara Şehri Tanıttı  

Çankırı’nın Kurşunlu ilçesi Sosyal Hizmet Merkezinden gelen çocuklar ve aileleri Çankırı’yı gezdi.
Çankırı Belediyesi Çocuklara Şehri Tanıttı  

Çankırı Belediyesi rehberliğinde gerçekleştirilen gezi, Ferit Akalın Radyo ve İletişim Evi, Tarihi Çamaşırhane, Çankırı Kalesi, Emir Karatekin Türbesi ve cam seyir terası ile devam etti. Belediye, çocuklara sürpriz ikramlarda da bulundu.

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Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kurşunlu Sosyal Hizmet Merkezindeki çocuklar ve aileleri için Psikolog ve Sosyolog eşliğinde düzenlenen şehir turuna Çankırı Belediyesi ev sahipliği yaptı. Çocukların sosyal yaşantılarını desteklemek için düzenlenen geziye 7-12 yaş aralığındaki çocuklar katıldı. Belediyenin rehberleri eşliğinde gezen çocuklar, aileleri ile birlikte güzel bir gün geçirdi.

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Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, “Belediyemiz, rehberlik hizmeti ile 7’den 70’ye yerli ve yabancı turiste şehrimizi tanıtmaya devam ediyor. Bugün de Kurşunlu’dan gelen yavrularımızı ve ailelerini ağırlamaktan mutluluk duyduk. Özellikle Çankırı’da yaşayıp da şehrinin birçok güzelliklerini keşfetmeyen hiç kimse kalmasın istiyoruz.” dedi. 

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