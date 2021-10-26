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Çankırı Belediyesi Dört Yeni Araç Aldı

Çankırı Belediyesi araç ve iş makinesi filosuna dört yeni araç katıldı.
Çankırı Belediyesi Dört Yeni Araç Aldı

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Belediyenin kendi öz bütçesi ile borçlanmadan aldıkları araçların belediye hizmetlerinde şehrin ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra vatandaşlara da daha hızlı hizmet sunacağını söyledi.

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Çankırı Belediyesi, vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli hizmet verebilmek için araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Zabıta Müdürlüğü bünyesinde kullanılacak iki adet Doblo, Veteriner Müdürlüğünün et taşıma hizmetinde kullanacağı Pratico ile bir adet Mitsubishi araç belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere araç filosuna katıldı.

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Başkan Esen, daha iyi hizmet ve kazasız sürüşler için dualar eşliğinde Belediye Hizmet Binası önünde tanıtılan araçların Çankırı halkına hayırlı olması temennisinde bulundu. 

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