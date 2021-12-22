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Çankırı Belediyesi Fatih Sultan Mehmet Çocuk Akademisi tarafından ‘Türkçem Kirlenmesin’ etkinliği düzenlendi

Çankırı Belediyesi Fatih Sultan Mehmet Çocuk Akademisi, dilimize yerleşen yabancı kelimeler konusu kapsamında “Türkçem Kirlenmesin” etkinliği düzenledi.
Çankırı Belediyesi Fatih Sultan Mehmet Çocuk Akademisi tarafından ‘Türkçem Kirlenmesin’ etkinliği düzenlendi

Türkçe dersinde yapılan etkinlikte gündelik hayatta sıkça kullandığımız yabancı kelimelerin yerine Türkçe ifadeleri kıyafetlere yazıldı.

Çocukların eğitiminde farklı öğrenme teknikleri kullanan Çocuk Akademisi, “Türkçem Kirlenmesin” etkinliği ile dilimizin doğru kullanılmasına dikkat çekti. Ellerine boya ve fırçalarını alan çocuklar, yabancı kelimelerin üzerine çarpı atarak yerlerine Türkçelerini yazdı. Türkçe dersinde gerçekleştirilen farkındalık çalışması kapsamında sıkça kullanılan yabancı kelimeleri bulmak için birbirleri ile yarışan öğrenciler, Türkçe ifadeleri yazdıkları gömlekleri giyerek diğer atölye çalışmalarındaki arkadaşlarına gösterdi.

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Kendi medeniyetinin, köklerinin bilincinde dilin bir milletin ortak parçası olduğunu bilen çocuklar yetiştirmenin önemine değinen Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, “Dilimizi koruyacak ve nesillere aktaracak olan yavrularımızdır. Bunun önemini ne kadar erken fark ederler ise kardeşlik bağlarını da o kadar iyi kurarlar.” dedi. Kültürel bünyemizin bir ifade şekli olduğu için dilimizin en önemli hazinelerimizden olduğunu vurgulayan Esen, “Özellikle teknolojinin gelişmesi ile birlikte dilimizde kirliliğe sebep olan, Türkçemizi dar bir alana sıkıştıran bu gidişata karşı mücadelemizi sürdürmeliyiz. Bu açıdan; milli birlik ve bütünlüğümüzün korunması adına bu tür etkinlikleri çoğaltarak devam ettirmeyi önemsiyoruz.” şeklinde konuştu.

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