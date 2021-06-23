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Çankırı Belediyesi Yöresel Hediyelik Eşya Tasarım Yarışması Sonuçlandı

Çankırı Belediyesi’nin Çankırı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliği ile yürüttüğü ve Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’ndan hibe destekli Çankırı Kent Merkezinin “Turizm Cazibe Alanı Haline Getirilmesi” projesi kapsamında düzenlendi
Çankırı Belediyesi Yöresel Hediyelik Eşya Tasarım Yarışması Sonuçlandı

Çankırı’nın yerel kültürüne kimlik kazandırarak Çankırı’yı marka şehir yapma yolunda çalışmalar gerçekleştiren Çankırı Belediyesi, “Bir şehri yanımızda nasıl taşıyabiliriz?” sorusundan yola çıkarak düzenlediği Çankırı Yöresel Hediyelik Eşya Tasarım Yarışması’nı sonuçlandırdı. Proje tasarımı ve somut ürün hediyelik eşya özgün tasarımı şeklinde iki kategoride gerçekleştirilen yarışmada Çankırı’nın tarihi, turistik ve kültürel özgünlüğünü, yöreselliğini, gelenek ve göreneklerini anlatan eserler belirlendi. 46 eserin gönderildiği yarışmada, yarışma jürisi ön eleme sonucunda finale kalan eserler arasından yarışma amacını ve şartlarını tam olarak karşılayan eser bulunamadığından birinci, ikinci ve üçüncü çıkmadı.  

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Mansiyon ödülleri; Nevşehir Avanos’tan katılan Yakup Yıldırım – Kalemlik (Somut Ürün), Hatay İskenderun’dan Nazmiye Naz Öztürk- Karekod Yemek Tarifli Çankırı Haritası (Proje Tasarımı), Bilecik’ten Gizem Rukiye Öztürk- Aynalı Tablo (Somut Ürün), Adıyaman’dan Öznur Yıldırım-Ağaçkakan (Somut Ürün),  İstanbul Beşiktaş’tan Selinay Girgin- Ahşap Tuz Lamba (Proje Tasarımı) eserlerine verildi.  Jüri Özel Ödülü ise Malatya Doğanşehir’den katılan Fidan Taşar’ın Kırk Kadın Kâse (Somut Ürün) eserine layık görüldü. 
Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Seramik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Ersoy Yılmaz, Sinema ve Televizyon Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Tunç Boran, Kültür ve Turizm Şube Müdürü Nusret Acar, KUZKA Temsilcisi Alperen Karakaş, Çankırı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ethem Yenigürbüz’ün yer aldığı Yarışma Seçici Kurulu,  ürünleri “özgünlük, seri üretime uygunluk, Çankırı’yı yansıtan değerler, ürünün hikâyesi ve ürünün kullanılabilirliği” gibi kriterler doğrultusunda değerlendirdi.

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Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, düzenledikleri yarışmaların büyük ilgi görmesinden mutluluk duyduklarını belirterek Çankırı’nın tanıtımına katkı sağlayan tüm yarışmacılara gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti. Esen, katılımcılara ait eserlerin Tarihi Çamaşırhane Müzesi’nde sergilendiğini belirtti. 
 

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