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Çankırı Caddesi’nde bulunan 40157 numaralı 'duraksız durak'

Çankırı Caddesi’nde bulunan 40157 numaralı durağı kullanan vatandaşlar, kış şartlarını hatırlatarak, Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden camekânlı üstü kapalı durak istiyor. Vatandaşlar, “Yağmur’da sırılsıklam oluyoruz” diyor.  
Çankırı Caddesi’nde bulunan 40157 numaralı 'duraksız durak'

Soğuk ve yağışlı havalarda duraklarda otobüs beklemek vatandaşlar için bir hayli zor. Bir de beklenen otobüs durağında üzeri kapalı etrafı 3 tarafı camekân çevrili durak bulunmuyorsa bu durum daha da zorlaşıyor. Ulus Çankırı Caddesi’nde bulunan 40157 numaralı durak tam da böyle. Yalnızca bir direk ve tabeladan ibaret olan otobüs durağında bekleyenler yağışlı havalarda hayli güçlük çektiklerini belirtiyor. Gazetemize konuşan vatandaşlar, “Yaşlısı var, engellisi var. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden üzeri kapalı, oturaklı durak istiyoruz” ifadelerine yer verdi. 

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YAŞLI VE ENGELLİLER DÜŞÜNÜLMELİ 

Durakta otobüs beklerken özellikle yağmurlu havalarda güçlük çektiklerini belirten vatandaşlar, “Yağışlı havalarda ıslanıyoruz. Akşam iş çıkışı burası dolup taşıyor. İnsanlar yol kenarında bekleyecek yer bulamıyor. Biliyorsunuz alışveriş için Ulus’a gelen amcalarımız, teyzelerimiz var. Onlar da üşüyor, ıslanıyor. Birçoğu baston kullanarak yürüyen yaşlılarımız durakta beklerken oturmak, dinlenmek istiyor. Şehrimizi böyle dezavantajlı insanlar için dizayn etmeli ve onların eksiklerini gidermeliyiz. Yaz aylarında da tam tersi sıcağın, güneşin alnında otobüs bekliyoruz. Sıcak yaşlılar için tansiyon demek, tehlike demek. Üzeri kapalı oturaklı duraklardan istiyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden bu konuda yardım bekliyoruz” dedi.

Ramazan SAYGILI/İLKSAYFA

Gazeteilksayfa.com

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