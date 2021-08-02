Çankırı Höşmerim Tatlısı Coğrafi İşaret Aldı

Türk Patent ve Marka Kurumu coğrafi işaret ile tescillenen ürünler listesine Çankırı Höşmerim Tatlısını da ekledi. Çankırı’nın coğrafi işaretli ürün sayısı 5’e çıktı.

Çankırı Mutfak Kültürünün vazgeçilmez lezzetlerinden olan Höşmerim Tatlısı, Çankırı Belediyesi’nin girişimleri ile Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi.

Çankırı’nın tüm değerlerine sahip çıkma gayretinde olduklarını bildiren Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, bir yöresel ürüne daha tescil belgesi almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

13 yöresel ürün için daha Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuru yapıldığını ifade eden Başkan Esen, ürünlerin değerlendirme aşamasında olduğunu kaydetti.

Çankırı Belediyesi bünyesinde kurdukları Çankırı Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’nde ürünlerin Çankırılı kadınlar tarafından hazırlanacağını dile getiren Başkan Esen, bu sayede hem üretime, hem istihdama hem de kent ekonomisine katkı sunacaklarını vurguladı.

Çankırı Yumurta Tatlısı, Çankırı Sarımsaklı Et, Çankırı Yoka Ekmek Muskası ve Çankırı Tutmaç Çorbası’ndan sonra Çankırı Höşmerim Tatlısı Çankırı’nın coğrafi işaretli 5. ürünü oldu.

