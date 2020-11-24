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Çankırı için bir araya geldiler

Çankırı’nın alt yapı sağlayıcı kurumları, Çankırı Belediyesi önderliğinde bir araya gelerek istişare toplantısı gerçekleştirdi. 
Çankırı için bir araya geldiler

Belediye Meclis Salonu’nda bilgi paylaşımı şeklinde gerçekleştirilen toplantıda kurumların 2021 yılı alt yapı çalışma programları değerlendirildi. Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Bostan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; BEDAŞ, KARGAZ, Türk Telekom, Çankırı Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü yöneticileri ve teknik heyet katıldı. Alt yapı sağlayıcılarının 2020 yılı Eylül ayında yaptıkları toplantıda kararlaştırdıkları Çankırı Alt Yapı Koordinasyon Merkezinin (ÇAKOME) aktif olarak faaliyet gösterdiğine ve olumlu sonuçlar alındığına dair fikir birliği sağlandı. Bu süreçte kurumların birbirlerinin alt yapı hatlarına verdiği zararların ise  %50 oranında azaltıldığının altı çizildi.

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Yetkililer, 2021 faaliyet programı kapsamında Çankırı’ya yapılacak alt yapı hizmetlerinde uyum ve koordineli bir şekilde çalışmak ve hizmetlerin birbirini destekler şekilde sürdürülebilirliğini sağlamak için aynı alanda sorumluluğu olan farklı kurumların bilgi paylaşımının önemli olduğunu vurguladı. İstişare toplantısında alınan kararların alt yapı hizmetlerinde zaman ve maliyet kaybını önleyeceği de belirtildi. 

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