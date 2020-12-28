Çankırı İtfaiyesi 314 Yangın ve Olaya Müdahale Etti

Çankırı İtfaiyesi son bir yıllık dönemde toplam 314 yangın ve olaya müdahale etti. Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Çankırı İtfaiyesi’nin vatandaşların huzur ve güvenliği için 7/24 hazır beklediğini ifade etti.

Başarılı bir çalışma ile 2020 yılını tamamlayan Çankırı İtfaiyesi, 23’ü ilçe ve köy yangını olmak üzere toplamda 171 yangına başarılı bir şekilde müdahale etti. İtfaiye erleri, 23 adet trafik kazası ve 120 adet kurtarma olayında etkin rol oynadı. Toplam 314 yangın ve olaya müdahale eden itfaiye erleri, Belediye Meclisinin rüsum tarifesi üzerinden İtfaiye Müdürlüğüne makbuz ile müracaat eden vatandaşların soba ve kalorifer bacalarının temizleme çalışmalarını da gerçekleştirdi. Bu kapsamda yıl içerisinde 25 konutun baca temizliği, 1 konutun ise kalorifer bacası temizliği yapıldı. İtfaiyenin yangına müdahale esnasında bağlantı yapması için bırakılan yangın hidrantlarının tamiri ve bakımları, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ile koordinasyon sağlanarak yapıldı.

Haftada üç gün boyunca devam eden teorik ve uygulamalı hizmet içi eğitimlerin yanı sıra itfaiye teşkilatının kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik düzenlediği yangın söndürme, kurtarma ve afet eğitimleri ile halk bilinçlendirildi.