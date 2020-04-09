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Çankırı, Kırşehir ve Mardin'de bazı köy ve mahalleler karantinaya alındı

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinin Yeşilören köyü, Kırşehir kent merkezindeki 2 bina ile Kaman ilçesinde bir mahalle ve Mardin'de bir mahalle ile mezra yeni tip koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı.
Çankırı, Kırşehir ve Mardin'de bazı köy ve mahalleler karantinaya alındı

Çankırı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Yeşilören köyünde 2 koronavirüs vakasının tespit edilmesi üzerine salgının kontrol altına alınması için Kurşunlu Umumi Hıfzıssıha Kurulu kararınca köyün ikinci bir değerlendirmeye kadar karantinaya alındığı bildirildi.

Açıklamada, köyde meydana gelebilecek arıza veya ihtiyaçlar doğrultusunda yetkililerin köye kolluk birimleri gözetiminde giriş çıkış yapabileceği aktarıldı.

Kentte Şabanözü ilçesine bağlı Kamış köyü de daha önce karantinaya alınmıştı.

Kırşehir kent merkezindeki 2 bina ile Kaman ilçesinde bir mahallenin karantinaya alındı
Kırşehir Valiliği'nden yapılan açıklamada, merkez Kervansaray Mahallesinde site içindeki 2 bina ve Kaman ilçesine bağlı Savcılı Ebeyit Köyü Kapaklı Mahallesinde yaşayanların bazılarının koronavirüs testleri pozitif çıktığı belirtildi.

İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan değerlendirmede, temaslı kişilerin bulunması nedeniyle karantina uygulamasına karar verildiği vurgulanan açıklamada, "İlimiz merkez Kervansaray Mahallesinde bulunan bir sitede ikamet eden vatandaşlarımızdan bazılarının yapılan kontrollerinde koronavirüs vakasına rastlanılması nedeniyle salgının yayılmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla iki binada karantina tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Kaman İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca da Savcılı Ebeyit Köyü Kapaklı Mahallesinde karantina tedbiri uygulanmasının kararlaştırıldığı duyuruldu.

Tedbirler kapsamında kent merkezindeki 80 dairelik 2 bina ile mahalleye girişi çıkışlar yasaklandı.

Mardin'de koronavirüs nedeniyle bir mahalle ile mezra karantinaya alındı
Mardin'in Derik ilçesinde, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında bir mahalle ile mezra karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin kırsal Kovalı mahallesi ile mahalleye bağlı Tepecik mezrasına, Kovid-19 salgını nedeniyle giriş çıkışlara izin verilmediği belirtilerek, şunlar kaydedildi.

"İlimiz Derik İlçesi Kırsal Kovalı Mahallesi ve Kovalı Mahallesi'ne bağlı Tepecik mezrasında, koronavirüs salgınından vatandaşlarımızı korumak, salgının yayılmasını önlemek ve kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla, Derik İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca bugün itibariyle ikinci bir karara kadar istisnai durumlar dışında giriş ve çıkışlara izin verilmemesi, gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin azami derecede alınmasına karar verilmiştir."

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