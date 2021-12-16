Çankırı Küçük Sanayi Sitesin üst yapı çalışmalarının ilk etabı tamamlandı

Çankırı Küçük Sanayi Sitesinde başlatılan üst yapı çalışmalarının ilk etabı tamamlandı. Kanalizasyon ve yağmur suyu hat çalışmasını takip eden üstyapı çalışmalarında sıcak asfalt serimi yapıldı.

Çankırı Belediyesi, Küçük Sanayi bölgesinin ihtiyaçları ve sanayi esnafının istekleri doğrultusunda altyapı ve üstyapı çalışmalarını sanayi sitesine kaydırdı. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri tarafından altyapı çalışmalarının tamamlandığı alanlarda Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince üstyapı çalışmaları da tamamlandı. Yol kaplama ile başlayan çalışmalarda 2000 ton plent-miks temel malzemesi ile 2000 ton asfalt serimi gerçekleştirildi. Çalışmaların her aşamasını sanayi esnafı da takip etti.

ÇASKİ ekiplerinin kanalizasyon ve yağmur suyu hattı döşeme çalışmalarını sürdürdüğü 2. etabın tamamlanmasının ardından üstyapı çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

Başkan Esen Sanayi Esnafını Ziyaret Etti

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, tamamlanan alanlardaki çalışmaları yerinde inceleyerek sanayi esnafını ziyaret etti. Hayırlı ve bereketli işler dileyen Esen, esnafla bol bol sohbet etti. Sanayi esnafı, Esen’e çay ve kahve ikram ederek yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.