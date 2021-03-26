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Çankırı Küpecik Peyniri’nin Deneme Üretimi Yapıldı

Çankırı Belediyesi, coğrafi işaret başvurusu yaptığı ürünlerden birisi olan Çankırı Küpecik Peyniri’nin deneme üretimini gerçekleştirdi.
Çankırı Küpecik Peyniri’nin Deneme Üretimi Yapıldı

Bir ay önce Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ile Şehit Mehmet Ata Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İdris Yorulmaz arasında imzalanan protokol sonrasında uygulama aşamasına geçildi. Çankırı Küpecik Peyniri’nin, yapım aşamalarına uygun olarak, 21 adet örnek üretimi gerçekleştirildi. Küpecik Peyniri’nin ham maddesi olan süt, Şehit Mehmet Ata Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üretim merkezinden temin edilirken tuzlama aşamasında ise Çankırı kaya tuzu kullanıldı. Peynirlerin toprak küplere basılması aşamasına Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ile Okul Müdürü İdris Yorulmaz da katıldı. 21 küp basılan deneme üretiminin bir kısmı okula ait soğuk hava depolarında muhafaza edilirken bir kısmı da değerlendirme aşaması için Tuz Mağarasında muhafaza edilecek. Peynirin olgunlaşma süresi için gereken en az dört aylık sürede takibi yapılacak üretimler sonucunda özellikle Tuz Mağarası’nda bekletilen üretimlerin sonuçları da kalite açısından değerlendirilecek. 

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Çankırı Küpecik Peyniri için Türk Patent ve Marka Kurumuna coğrafi işaret başvurusu yaptıklarını ve yöresel ürünün değerlendirme sürecinde olduğunu belirten Başkan Esen, “Süt, Çankırı’nın sütü; kullanılan tuz, Çankırı’nın meşhur kaya tuzu; serin ve kapalı olarak beklettiğimiz yerlerden birisi Çankırı’nın beş bin yıllık Tuz Mağarası; yani yöresel peynirimizin tüm üretim süreci memleketimizden, kendi emeğimizden. Atalarımızdan kalan peynirimizi günümüzde hâlâ kendi imkânlarımız ile üretebiliyor olmamız büyük bir nimet. Bu peynirin lezzetini ve şifasını bilen herkes, örnek üretim yaptığımızı duyduklarından beri ne zaman satışa sunacağımızı soruyor. Vatandaşlarımız çocukluğunda sofraya getirilen o lezzeti arıyor. Lezzet dediğiniz şeylerde insanlarımızın anılarının saklı olduğunun farkındayız.  İnşallah, Türk Patent ve Marka Kurumundan alacağımız olumlu sonuç ile birlikte peynirimizin seri üretimine geçecek ve vatandaşlarımızdan gelen yoğun ilgi ve talebi karşılamaya çalışacağız.” dedi. 

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