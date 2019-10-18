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Çankırı Kurşunlu'da feci kaza

Çankırı Kurşunlu'da feci bir kaza meydana geldi. İstanbul'dan Çankırı'ya cenazeye giden otobüsün devrilmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı. Durumu ağır olanlar var.
Çankırı Kurşunlu'da feci kaza

Çankırı Kurşunlu'da feci bir kaza meydana geldi. İstanbul'dan Çankırı'ya cenazeye giden otobüsün devrilmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı. Durumu ağır olanlar var. 

İstanbul'dan, Çankırı'daki bir cenazeye gelenleri taşıyan Ümraniye Belediyesine ait Cemil Güney’in (43) kullandığı 34 VN 2677 plakalı otobüs, Kurşunlu ilçesi yakınlarında devrildi.

Kazada sürücü Güney'in de aralarında bulunduğu 34 kişi yaralandı. 

Yaralılar Çankırı, Kurşunlu ve çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı. 

 

 

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