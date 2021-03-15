  • BIST 1.555
  • Altın 419,564
  • Dolar 7,5419
  • Euro 8,9954
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 9 °C
»

Çankırı Valisi Ayaz: Acil durum ilan ediyoruz

ÇANKIRI Valisi Abdullah Ayaz, koronavirüs vaka sayısının artışıyla ilgili, "2 ayda geldiğimiz yolu 1 haftada geri gittik. Vaka artışının böyle gitmemesi için şu anda acil durum ilan ediyoruz, çok sıkı bir denetim sürecimiz olacak" dedi.
Çankırı Valisi Ayaz: Acil durum ilan ediyoruz

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, 15 Şubat'ta yaptırdığı koronavirüs aşısının 2'nci dozunu bugün oldu. Aşı sonrasında gazetecilere açıklamada bulunan Vali Ayaz, tüm vatandaşların aşı yaptırmasını istedi. 65 yaş üzeri vatandaşları korumaya özen gösterdiklerini belirten Ayaz, "65 yaş üzeri hasta sayımız yükseklikte. Onları en hızlı şekilde korumaya almamız gerekiyor. Onun içi tüm kapsamda olan vatandaşlarımızdan isteğimiz, güvenle aşılarını yaptırmaları. Vaka sayılarıyla ilgili olarak da geçen haftaki durum hiç hoş değil. Bu akşam rengimiz değişebilir. Akşam harita açıklandığında göreceğiz" dedi.

'ACİL DURUM İLAN EDİYORUZ'

Vak artışlarını düşürmek için acil durum ilan ettiklerini aktaran Vali Ayaz, "Vaka artışının böyle gitmemesi için şu anda acil durum ilan ediyoruz. İlçe ve il merkezimizde de tedbirlerin hem hatırlatılması hem uygulanmasıyla ilgili olarak çok sıkı bir denetim sürecimiz olacak. Yarın eğer yetişirse ilin farklı yerlerinde afişleri görebileceksiniz. İlimizde maske takmak hala zorunlu. Bunu söylemekten hicap duyuyorum ama dünkü gördüğümüz manzara maalesef bu açıklamayı yapma gereğini hissettirdi. Atatürk Bulvarı başta olmak üzere daha öncesinde ilan ettiğimiz gibi bu yerlerde sigara içmek yasak. Bu yasakta hala devam ediyor. Bu ikisini özellikle hatırlatmak istiyoruz. Manzara hiç hoşumuza gitmedi. Vaka sayıları da bize onu işaret ediyor. Biz 2 ayda geldiğimiz yolu 1 haftada geri gittik. Bunun engellenmesi için bu hafta elimizden gelen bütün adımları atacağız" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstiklal Caddesi yoğunluk nedeniyle belirli sürelerle kapatıldı15 Mart 2021 Pazartesi 16:44
  • Pendik ve Kartal sahilinde tedirgin eden görüntü; Daha önce rastlamamıştık15 Mart 2021 Pazartesi 16:43
  • Maske uyarısı yapan sağlık çalışanlara saldıran şüpheli, 'pişmanım' dedi15 Mart 2021 Pazartesi 16:41
  • Diyarbakır annelerinden Sayar: Çocuğum gelmeden buradan gitmeyeceğim15 Mart 2021 Pazartesi 16:29
  • Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ötekileştirilmeyi şiddetle reddediyoruz15 Mart 2021 Pazartesi 16:28
  • Gökçeada açıklarında batan teknedeki tim komutanının naaşına ulaşıldı15 Mart 2021 Pazartesi 16:28
  • Akar: Yunanistan uzlaşmaz ve kışkırtıcı tutumundan vazgeçmeli15 Mart 2021 Pazartesi 16:26
  • 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde hareketli dakikalar15 Mart 2021 Pazartesi 16:25
  • FETÖ'nün jandarma yapılanmasına yönelik soruşturmada 12 şüpheli itirafçı oldu15 Mart 2021 Pazartesi 15:21
  • FETÖ'nün jandarma yapılanmasına yönelik soruşturmada 12 şüpheli itirafçı oldu15 Mart 2021 Pazartesi 15:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti