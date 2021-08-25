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Çankırı Valisi Ayaz: Vaka ve can kayıplarımız artıyor

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, koronavirüs nedeniyle kent genelinde vaka sayılarında ve ölüm oranlarında artış yaşandığını açıkladı.
Çankırı Valisi Ayaz: Vaka ve can kayıplarımız artıyor

İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı, Vali Abdullah Ayaz başkanlığında valilik toplantı salonunda yapıldı. Vali Ayaz, toplantı sonrası Twitter hesabından kent genelindeki son gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Vali Ayaz, vaka sayılarında artış yaşandığını belirterek, "Maalesef vaka sayılarımız ve can kayıplarımız artmaya devam ediyor. Bu yükselişe karşı elimizdeki en büyük silahı aşı olan vatandaşlarımız çoğunlukla hasta olmuyor, hasta olsa hastanelik olmuyor, hastanelik olsa yoğun bakımlık olmuyor, yoğun bakımlık olsa entübe olmuyor" dedi.

Çankırı'da son bir haftada 5 kişinin koronavirüsten yaşamını yitirdiğini ifade eden Ayaz, "Son dönemde yaşadığımız vaka artışı sonucunda hastanemizde bir yoğunluk yaşanmamakta ve bunu aşılara borçluyuz. Ancak aşı konusunda istediğimiz sayıya henüz ulaşamadık. Okulların açılacağı eylül ayı öncesinde ilimizi mavi olarak görmek istiyoruz. Lütfen ivedi olarak aşı olalım. İlimizde son bir hafta içinde hayatını kaybeden 5 koronavirüs hastamızdan 3'ü hiç aşı olmamış, 2'si ise aşı sürecini tamamlamayıp eksik doz aşı olmuşlar. Lütfen bu salgını hafife almayalım, aşı olmayı ve tedbirlere uymayı ihmal etmeyelim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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