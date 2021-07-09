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Çankırı Valisinden Ankaraya çıkarma

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Başkent Ankara’ya çıkarma yaptı. Vali Ayaz, Başkent’te faaliyet gösteren Çankırılı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek, çeşitli konularda bilgi alış verişinde bulundu. 
Çankırı Valisinden Ankaraya çıkarma

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Başkent Ankara’ya çıkarma yaptı. Vali Ayaz, Çankırı Dernekler Federasyonu ve Ankara Çankırılılar Derneği'ni (ÇAN-DER) ziyaret etti. Ziyarette Çankırı'ya ilişkin konularda bilgi alış verişinde bulunuldu. 

VALİ AYAZ BİR DİZİ TEMASLARDA BULUNDU

Ankara’da bir dizi temaslarda bulunan Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, ilk olarak  Çankırı Dernekler Federasyonu’nu ziyaret etti. Vali Ayaz’ı Federasyon Başkanı Adem Can ile yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Yapılan görüşmenin ardından Vali Ayaz’ın Başkent’teki ikinci durağı Ankara Çankırılılar Derneği (ÇAN-DER) oldu. 

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GÖÇ SORUNU VE TURİZM KONULARI GÜNDEME GELDİ 

ÇAN-DER ziyaretinde Vali Ayaz’ı Dernek Başkanı Aydın Öksüz ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Ziyarete Ankara Vali Yardımcısı Ayhan Özkan ve Ankara İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hayrettin İpekoğlu da katılım sağladı. ÇAN-DER Başkanı Aydın Öksüz, dernek faaliyetleri konusunda Vali Ayaz’a bilgiler verdi. Yaklaşık iki saat süren görüşmede Çankırı’daki göç sorunu ve turizmin canlandırılması gibi birçok başlık gündeme geldi, bu sorunlara ilişkin bilgi alış verişinde bulunuldu. Vali Ayaz, Çankırı’nın eğitim, kültür, turizm, sanayi, ekonomi, tarım ve sosyal alanlardaki devam eden ve yapılması planlanan yatırımlarla ilgili bilgiler paylaştı. 

İADE-İ ZİYARET 

Ankara Çankırılılar Derneği Başkanı Aydın Öksüz, ziyaretten bir hayli memnun olduklarını belirterek şunları söyledi: “Sayın Valimizin iade-i ziyareti Ankara'daki yârenlerin temsilcisi olan bizlerde derin bir güven tesis ederek, ziyadesiyle mutlu etmiştir. Ankara'daki Çankırılılar adına saygı ve sevgilerimizi arz ediyoruz.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA –

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