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Çankırı Zabıtasından Kömür Denetimi

Çankırı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, şehir merkezinde kömür satışı yapan iş yerleri ve depoları denetledi.
Çankırı Zabıtasından Kömür Denetimi

Denetimlerde herhangi bir cezai işlem uygulanacak duruma rastlanmadı. Kalitesi düşük kömürlerin tespiti için denetimlere Çankırı Belediyesi Çevre Mühendisleri de katıldı. 

Zabıta ekipleri, kış mevsiminin gelmesi ile birlikte kömür satışı yapan yedi iş yerini denetledi. Denetimler sırasında kömür satışı yapan yerlerin katı yakıt satıcı kayıt belgesi, kömür satış belgesi, ayrıca iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı kontrol edildi. 2017/13 Mahalli Çevre Kurulu Kararına göre; ısınmadan kaynaklanan hava kirliliğinin kontrolünü sağlamak ve vatandaşlara kalitesiz kömür satışının engellenmesi amacı ile yapılan denetimlerde belgeleri eksik işletmeler uyarılırken kömür kalitesi uygun olmayan satışa rastlanmadı. Denetimler kapsamında zabıta ekipleri tarafından kent merkezindeki kömür ile ısınan binaların yakma sistemlerinin ve bacalarının temizliğinin yıllık kontrollerinin yapılacağı bildirildi.

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