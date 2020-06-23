Çankırı'da 4,2 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın internet sitesinden paylaşılan bilgiye göre, saat 08.54'te merkez üssü Çankırı'nın Çerkeş ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Deprem yerin 10,13 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
AFAD'ın internet sitesinden paylaşılan bilgiye göre, saat 08.54'te merkez üssü Çankırı'nın Çerkeş ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Deprem yerin 10,13 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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