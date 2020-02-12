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Çankırı'da 59 yıldır ayakkabı işi yapıyor

Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde ayakkabı tamirciliği yapan 71 yaşındaki Muammer Somuncu, işleri eskisi gibi fazla olmasa da sağlığı elverdiği sürece mesleğini sürdürmek istiyor.
Çankırı'da 59 yıldır ayakkabı işi yapıyor

Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Muammer Somuncu, 59 yıldır ayakkabı tamirciliği yapıyor.

Çocuk yaşta başladığı ayakkabı tamirciliği işini ustasından sonra devam ettiren Somuncu, mesleğini yarım asırdan fazla süredir sürdürüyor.

İlçe merkezinde bulunan iş yerini her sabah ilk günkü heyecanla açan Somuncu, işleri eskisi gibi çok olmasa da sağlığı elverdiği sürece mesleğini sürdürmekte kararlı.

Evli ve 2 çocuk babası Somuncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1961'de başladığı mesleğinde yıllarca çıraklık ve kalfalık yaptıktan sonra ustasından dükkanı devraldığını belirterek, "1969 yılına kadar ustamla beraber çalıştık. İlk başlarda ayakkabı imalatı yapıyorduk. Daha sonra imalatı bırakıp tamirata geçtim." dedi.

Ayakkabı tamirciliğinin kolay gibi gözüktüğünü ama zor bir meslek olduğunu dile getiren Somuncu, "Çıraklığımda, ustamın babasıyla biraz geçinemiyorduk. O da ustamın ustasıymış. O, 'çarık yapacağım', biz de 'ayakkabı yapacağız' derdik." diye konuştu.

Somuncu, kendisinin de bir çırak yetiştirdiğini ama sonra onun bu işi bırakıp fabrikada çalışmaya başladığını ifade ederek, mesleğinin yok olmak üzere olduğunu vurguladı.

Ayakkabı tamirciliğinin geçmişte en revaçta mesleklerden olduğunu vurgulayan Somuncu, şunları kaydetti:

"Ufak tefek işler oluyor. Mesh ve tamirat gibi işler yapıyoruz. İşler de sanat da ölüyor. Geriden gelen yok. Eskiden ayakkabılar köseleydi. Şimdi sökülürse dikiyorsun, fermuar takıyorsun, karın doyurucu bir iş olmuyor. Zaten her meslek o yüzden ölüyor. İlçede tek ayakkabı tamircisi benim. Her sene işler biraz daha düşüyor."

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