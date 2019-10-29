Çankırı'da korkutan deprem

Çankırı'da Saat 09:36'da deprem meydana geldi. 3,7 şiddetinde meydana gelen depremin merkez üssünün Çerkes ilçesi olduğu öğrenildi.

Çankırı'da deprem meydana geldi. Vatandaşlar yaşanan depremin ardından korku dolu anlar yaşarken, depremin büyüklüğünün 3,7 olduğu öğrenildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, Çankırı'nın Çerkes ilçesi Hacılar mahallesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 9.36'da yerin 8.2 kilometre altında gerçekleşen deprem, çevre ilçelerden de hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı gelen ilk bilgiler arasında.