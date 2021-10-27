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Çankırı'da ‘pepino' üreten Hüseyin Köse: Burada herşey muazzam oluyor

Çankırı’da yaşayan Hüseyin Köse, önce bahçesinde ardından saksıda ana vatanı Güney Amerika olan pepino meyvesi yetiştirmeyi başardı. Bir meyvesi yaklaşık 1 kiloya kadar büyüyebilen pepinolar için Köse: "Çankırı'da herşey oluyor, hem de muazzam oluyor".
Çankırı'da ‘pepino' üreten Hüseyin Köse: Burada herşey muazzam oluyor

Çankırı’da yaşayan Hüseyin Köse, önce bahçesinde ardından saksıda ana vatanı Güney Amerika olan pepino meyvesi yetiştirmeyi başardı. Bir meyvesi yaklaşık 1 kiloya kadar büyüyebilen pepinolar için Köse: "Çankırı'da herşey oluyor, hem de muazzam oluyor".

Tropikal bir meyve olan pepino, ülkemizde de yetişmiyor değil. Özellikle sıcak bölgelerimizde ciddi pepino üretimi söz konusu iken, İç Anadolu’da bazı meraklı vatandaşlarımız da bu tropikal meyveyi üretmeyi başarmış durumda.

YERDE DE SAKSIDA DA YETİŞTİ

Başkent’in komşu ili Çankırı’nın Şabanözü ilçesindeki Hüseyin Köse isimli bir vatandaş, saksıda pepino yetişir mi sorusunun cevabını bizzat uygulayarak bulmuş. Önce evinin önündeki bahçesinde yerde denemiş ve olmuş. Ardından saksıda pepino yetiştirmiş. Yerdeki kadar olmasa da saksıda da pepinolar meyveye durmuş. Ekim 2021 tarihi itibariyle Hüseyin Köse’nin saksıda yetiştirdiği pepinolarında, bir kökte 30’a yakın meyve bulunuyor.

MEYVESİ BİR KİLOYA KADAR BÜYÜYEBİLİYOR

Bir meyve yaklaşık 1 kiloya kadar büyüyebiliyor. Pepino yetiştiriciliğinde örnek olarak, bunu Çankırı geneline yaymada kararlı görünen Hüseyin Köse, “Çankırı ilimizde her şey oluyor, hem de muazzam oluyor. Çankırı Tarım ve Orman İl/ İlçe Müdürlüğü bu konular üzerinde vatandaşlara bilgi vermeli, desteklemeli. İnsanlar için bir gelir kaynağı olabilir” diyor.

PEPİNO NEDİR, PEPİNO TADI NASILDIR?

Pepino, patlıcangiller familyasından bir meyve. Tat olarak kavun aromasına sahip ve ana vatanı Güney Amerika ülkelerinden Peru. Pepino, etli, sulu ve ince kabuklu. Meyve içerisinde tohum bulunmuyor. Meyvesi tümüyle yenilebiliyor.

 
CENGİZ TOKSARI/İLKSAYFA
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