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Çankırı'da sofralar evlere taşındı

Çankırı Belediyesi, salgın sürecinin devam etmesinden dolayı iftar çadırlarında verdiği sofraları evlere taşıdı. Çankırı’da Ramazan ayının ilk gününde,  iftar öncesi ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek servisi yapıldı. 
Çankırı'da sofralar evlere taşındı

Çankırı’da kazanlar ihtiyaç sahipleri için kaynadı. Pandemi sürecinin zorluğuna rağmen hizmetlerini vatandaşa ulaştırmak için çözümler geliştiren Çankırı Belediyesi, corona virüs salgını tedbirleri kapsamında toplu iftar ve sahur programlarının yasaklanması üzerine Ramazan sofralarını evlere kurdu. Çankırı Belediyesi yemekhanesinde hijyen kurallarına göre hazırlan yemekler, ihtiyaç sahibi vatandaşlara iftar öncesinde sıcak bir şekilde ulaştırıldı.

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Yemeklerin yapım aşamasında kazanların başına geçen Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, hazırlanan sıcak yemeklerin Ramazan ayı boyunca her gün iftar vaktine doğru ihtiyaç sahibi ailelere teslim edileceğini bildirdi. Esen, “Mutfağımızda çorbamız, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için kaynıyor. Bu zorlu süreçte birbirimize daha çok kol kanat gereceğiz. Ülke olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Ramazan ayı boyunca iftar çadırları kurulamayacak ama yemeklerimizi vatandaşlarımızın evine götürerek ekmeğimizi paylaşacak ve hayır dualarını alacağız.  Ramazan ayının tüm bereketinden birlikte faydalanacağız.” dedi. 


 

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