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Çankırıda Tatlıçay çalışmaları sürüyor

Tatlıçay 3. etap yapısal çalışmalarında sona gelindi. Güneş İlkokulu ile DSİ Köprüsü arasındaki 1250 metrelik alana rigol kanal imalatı tamamlandı. Çalışmalar, eş zamanlı olarak ikinci etapta da yürütülüyor.
Çankırıda Tatlıçay çalışmaları sürüyor

Çankırı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Tatlıçay ikinci ve üçüncü etap çalışmalarını 30 Ağustos Zafer Bayramı’na yetiştirmek için gece gündüz çalışıyor. Şehir merkezinden geçen Tatlıçay’ın, vatandaşlar tarafından beğeni ile karşılanan birinci etap çalışmalarının ardından iki etap daha hayata geçiyor. Tatlıçay’ın yapısal çalışmalarının tamamlandığı alanlarında ise peyzaj çalışmaları hızla sürüyor. Bitkilendirme çalışmaları kapsamında birinci etapta çimlendirme çalışmaları yapılırken üçüncü etapta dairesel alanlar içerisinde lavanta ve berberis şeklinde estetik bir görüntü sağlanacak. 

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Üçüncü etap çalışmalarında sona gelen ekipler, ikinci etap çalışmaları kapsamında Karataş ile Aşiyan Köprüleri arasında kalan yaklaşık 400 metrelik alanda taş duvar imalatlarını tamamladı. Rigol kanal yapımı tamamlanan üçüncü etap çalışmalarının ardından ikinci etapta da çay tabanındaki rigol kanal yapımına başlandı. Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, “19 Mayıs’ta başlattığımız ikinci ve üçüncü etap çalışmalarımızı söz verdiğimiz gibi 30 Ağustos Zafer Bayramı’na yetiştirmek için tüm ekiplerimiz özveri ile çalışmalarına devam ediyor.” dedi.  

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Çay Kenarına Büfe ve Seyir Terası 

Tatlıçay kenarına yapılacak büfe ve meydan düzenleme çalışması devam ediyor. Betonarme imalatları tamamlanan büfelerin arasında kalan meydanda düzenleme çalışmaları sürüyor. Çay üzerine çıkacak şekilde seyir terası ile çay kenarına yeni rekreasyon alanları oluşturulacak. 

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