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Çankırı'da UFO görüldü

Çankırı'da UFO görüldü
Çankırı'da dün gece saatlerinde gökyüzünde dolaşan ve renkli ışıklar saçan bir cisim fark edildi. Çıplak gözle görülebilen esrarengiz cismin UFO olduğu düşünülürken, halk arasında panik yaşandı.

Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde dün gece saatlerinde gökyüzünde görülen parlak bir cisim merak konusu oldu. Farklı renklerde ışık saçan ve hareket eden daire şeklindeki esrarengiz cisim Şabanözü'nün Karaören Mahallesi'ndeki vatandaşlarca gece saat 12'den sonra görülmeye başlandı. 

Gökyüzünün açık olmasından dolayı parlaklığı ile dikkat çeken cismin hareket hali amatör kameralarda anbean kaydedildi. 

Görüntülerde parlak ışık saçtığı ve renk değiştirdiği görülen esrarengiz cisim, görenleri tedirgin etti. Vatandaşlar, gökyüzündeki cismin UFO olup olmadığı tartışıyor. Vatandaşlar uzmanlardan gelecek yanıtı merak ediyor. 

Görüntüleri amatör kamerasıyla çeken Selahattin Nalbant adındaki vatandaş şunları söyledi: "Saat gece 12'yi geçiyordu. Evimizin önünde oturuyorken gökyüzünde gözümü alan bir cismin olduğunu fark ettim. Cisim çok fazla ışık saçıyordu ve renk değiştiriyordu. Bu cisim yıldızlara oldukça yakındı. Esrarengiz cismin bir saatten fazla hareket ettiğini gözlemledim. İlk defa karşılaştığım cisim doğudan batıya doğru hareket ederek gitti. Ne olduğunu bilmediğim için biraz tedirgin oldum."

Gazeteilksayfa.com

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