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Çankırı’da yağmur suyu ve kanalizasyon hatları ayrılıyor

Çankırı Belediyesi, ihtiyaç duyulan noktalarda alt yapı çalışmalarına başladı. Binaların yağmur suyunun kanalizasyon sisteminden ayrılması için yapılan çalışmaların ilk bölgesi Buğday Pazarı Mahallesi oldu. 
Çankırı’da yağmur suyu ve kanalizasyon hatları ayrılıyor

Çankırı Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne bağlı ekiplerin 2021 çalışma programı kapsamında Çankırı’nın en büyük mahallelerinden biri olan Buğday Pazarı Mahallesi’nde başlattığı çalışmaların ilk etabını Şimşek Sokak’ta devam eden alt yapı yenileme çalışmaları oluşturuyor. Çalışmalar kapsamında; 500 m yağmur suyu hattı, 250 m kanalizasyon hattı ile 250 m içme suyu hattı yenileme çalışması gerçekleştirilecek. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgede bulunan binaların yağmur suyu ve kanalizasyon hatları ile içme suyu abone hatları yenilenerek alt yapı sorunlarına neşter vurulmuş olacak. Ekipler, farklı noktalarda yürüteceği alt yapı çalışmalarına yaz döneminde de devam edecek. 

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Esen, Vatandaşlara Çağrıda Bulundu 
Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, ekiplerin gece gündüz yaptıkları çalışmalara vatandaşlardan da destek beklediklerini söyledi. Başkan Esen,  “Tuvaletlere atılarak yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarımızı tıkayan ıslak mendil, tuvalet kâğıdı gibi malzemelere pandemi sürecinde maske, eldiven gibi malzemeler de eklendi. Bu malzemeler, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarında tıkanıklığa neden oluyor. Ekiplerimiz fazla mesai yaparken vatandaşlarımız da mağduriyet yaşıyor. Vatandaşlarımızdan bu konuda daha duyarlı olmalarını istiyoruz.” diyerek Çankırı halkına çağrıda bulundu. 

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Esen ayrıca, IPA Projesi kapsamında yapılacak olan Atık Su Arıtma Tesisi çalışmalarının sağlıklı yürütülebilmesi ve sekteye uğramaması için gerekli tüm çalışmaları titizlikle devam ettirdiklerini söyleyerek bina sahası sularının ve çatı oluklarının kanalizasyona verilmemesi konusunda bina yönetimlerinden duyarlılık beklediklerini ifade etti.  

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