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Çankırı'da yeşilin her tonunu yansıtan tabiat parkları ziyaretçilerini bekliyor

İl Kültür ve Turizm Müdürü Muharrem Ovacıklı,"Şehre yakın bir konumdalar. Her türlü ihtiyaçlarını görebilirler. Rahat bir ortamda tatillerini yapabilirler." dedi.
Çankırı'da yeşilin her tonunu yansıtan tabiat parkları ziyaretçilerini bekliyor


Çankırı'da yeşilin her tonunu yansıtan tabiat parkları doğaseverlere güzel bir tatil süreci vadediyor.

Kurak bir bölge olarak bilinen ancak etrafı ormanlarla çevrili Çankırı, doğal güzelliklere sahip tabiat parklarıyla dikkati çekiyor.

Yapraklı ilçesindeki 126,3 hektar alana sahip, etrafı sarıçam ağaçları ve çayırlarla çevrili 1604 rakımlı Hazım Dağlı Tabiat Parkı, manzarası ve temiz havasıyla doğa yürüyüşü yapmak, bisiklet sürmek, manzara seyretmek, kamp yapmak ve fotoğraf çekmek isteyen ziyaretçilerini bekliyor.

Ilgaz ilçesindeki Kadınçayırı Tabiat Parkı da orman köşkleri, kır lokantası, zipline (çelik halatta kayma), piknik alanları, çeşmeleri ve doğasıyla keşfedilmeyi bekleyen güzellikler arasında yer alıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Muharrem Ovacıklı, AA muhabirine, yaklaşık 2 yıldır dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında devletin aldığı önlemler ve aşılama çalışmalarıyla sona yaklaşıldığını söyledi.

Salgın sürecinde insanların evlerine kapandığını ve çok sıkıldıklarını belirten Ovacıklı, "İnsanlarımızı doğal güzellikleriyle, yeşiliyle, ormanıyla, tarihi dokusuyla İç Anadolu'nun şirin şehri, Yarenler diyarı Çankırı'mıza bekliyoruz. Vatandaşlarımızı Yıldıztepe, Ilgaz Dağı, Yapraklı Hazım Dağlı Tabiat Parkı ve Eldivan Bülbülpınarı mesire alanları, yeşiliyle, doğasıyla huzur dolu bir ortama bekliyoruz." dedi.

Çankırı'nın genellikle kurak bir bölge olarak bilindiğini ancak etrafının ormanlarla çevrili olduğunu anlatan Ovacıklı, "Türkiye'nin en uzun zipline parkuru Ilgaz'da. Bunun yanında insanlarımızın konaklama yapabileceği Hazım Dağlı Tabiat Parkı'nda, Ilgaz Kadınçayırı Tabiat Parkı ve Eldivan Bülbülpınarı mesire alanında bungalov evlerimiz mevcut. Şehre yakın bir konumdalar. Her türlü ihtiyaçlarını görebilirler. Rahat bir ortamda tatillerini yapabilirler." ifadelerini kullandı.

Ovacıklı, ilde deniz turizmi hariç her türlü aktivitenin bulunduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Bugün şarkılara, şiirlere konu olmuş Ilgaz Dağı'mız, Yapraklı, Eldivan yaylalarımız, yeşil ve doğal güzellikleriyle iç içedir. Bunun yanında Kızılırmak Nehri var. Termal tesislerimiz, Devrez Çayımız, peri bacaları var. Kısacası Çankırı'da hem doğal güzellikleri hem tarihi dokuyu bir arada bulabilirsiniz. Ziyaretçilerimiz doğa yürüyüşü yapabilir, at binebilir, doğal ürünlerle beslenebilir. Gastronomi olarak Çankırı'nın kendine özgü yemek kültürü var. Coğrafi işaretli ürünlerinden tadabilirler."

Hazım Dağlı Tabiat Parkı'nı ziyarete gelen Vahid Melek de salgın tedbirlerinin gevşetilmesiyle kendisini doğaya attığını dile getirerek, "Tabiat parklarını sık sık ziyaret ediyorum. Doğayla iç içe olmaktan mutluluk duyuyorum. Çankırı'daki tabiat parklarını herkesin görmesi gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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