Çankırı’dan Mevlit Programı

Çankırı Belediyesi, Mevlit Kandili’ni iki ayrı program ile kutlayacak. Mevlit Kandili için online özel program hazırlayan Belediye, Pazartesi gününde de kadınlara özel kandil programı düzenleyecek.

İmraniye Camii Müezzini Satılmış Akyol’un konuşmacı olarak yer alacağı Mevlid-i Nebi programı, 17 Ekim Pazar günü saat 17.30’da T.C. Çankırı Belediyesi facebook hesabından canlı olarak yayınlanacak. Kadınlara özel düzenlenen program ise 18 Ekim Pazartesi günü saat 14.00’te Tarihi Çamaşırhane’de gerçekleştirilecek. Kur’an-ı Kerim tilavetinin okunacağı programda ney dinletisi de yer alacak.

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, “Toplumsal yaşam içerisindeki tavrımızdan tutun da çalışma hayatımızda yaptığımız her hizmette Peygamber Efendimizin örnek hayatı ve davranışlarından feyz almaya çalışmalıyız. Tüm hemşerilerim başta olmak üzere Türk ve İslam âleminin Mevlit Kandili’ni kutluyorum. Bu mübarek gecenin birliğimize, beraberliğimize ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.