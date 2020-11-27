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Çankırı’dan sonra Ankara’dan da görüntülendi! UFO mu?

Çankırı’dan sonra Ankara’dan da görüntülendi! UFO mu?
Dün “Çankırı'da UFO görüldü” manşetiyle yaptığımız haber sonrası bugün de Ankara’da saat 18.00 sularında gökyüzünde sürekli yanıp sönen hatta aralıklarla renk değiştiren bir gök cismi görüntülendi.

Dün “Çankırı'da UFO görüldü” manşetiyle yaptığımız haberde Çankırı'nın Şabanözü ilçesi Karaören Mahallesi'nde gece saat 12'den sonra gökyüzünün açık olmasından dolayı parlaklığı ile dikkat çeken cismin hareket hali amatör kameralarda anbean kaydedildi ve video sonrası bu gök cisminin ne olduğu merak konusu olmuştu.

Bugün ise Ankara’da çekilen bir görüntü ortaya çıktı. Görüntüler, Ankara’nın Kuzey Yıldızı Vadisi’nde saat 18.30 sularında çekildi.  Çankırı’da çekilen görüntüler gibi parlak ışık saçan ve sürekli renk değiştirdiği görülen esrarengiz cisim, görenleri tedirgin etti.

Ankara Kuzey Yıldızı Vadisi’nden çekilen görüntüler Elon Musk’ın uyduları mı? Yoksa bir UFO mu? Olduğu bilinmezken vatandaşlar uzmanlardan gelecek yanıtı merakla bekliyor.

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