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Çankırılı 15 Temmuz şehitlerinin kabrinden aldıkları toprağı taşıyan sporcular, Nevşehir'e ulaştı

15 TEMMUZ hain darbe girişiminde şehit olan ve Çankırı'ya defnedilen 11 şehidin kabirlerinden aldıkları toprakları, Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki mezarına ulaştırmak üzere bisikletleri ile yola çıkan sporcular, Nevşe
Çankırılı 15 Temmuz şehitlerinin kabrinden aldıkları toprağı taşıyan sporcular, Nevşehir'e ulaştı

Çankırı'da 15 Temmuz şehitlerinin kabrinden aldıkları toprağı Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki mezarına ulaştırmak üzere yola çıkan Çankırı 18 Vites Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü üyesi 11 sporcu, Nevşehir'e ulaştı. Sporcuları Nevşehir Şehitlik Parkı girişinde Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir karşıladı. Çankırı 18 Vites Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Engin Çimen, “Çankırı'da 15 Temmuz  şehidi 11 vatan evladının mezarını ziyaret ederek, dualarla cennet kokan topraklarını aldık. Topraklar, Çankırı Valisi Abdullah Ayaz tarafından Çankırı 18 Vites Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü’ne emanet edildi. Bu emaneti  453 kilometre pedal çevirerek 4 gün sürecek yolculukla Ömer Halisdemir’in kabrine ulaştırmak için pedal çevirmeye devam ediyoruz. Çankırı’dan başlayıp Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir illeri üzerinden devam eden ve Niğde’de  sona erecek yolculuğumuzda geçtiğimiz her ildeki şehitlikleri ziyaret ediyoruz. Şehitlerimize fatihalar okuyoruz, dualar ediyoruz. Bu ezanlar dinmesin, bu bayrak inmesin diye bizlerin hürriyetini sağlamak için canlarını feda eden şehitlerimiz için ne yapsak azdır" diye konuştu.

Sporcular daha sonra Niğde'ye doğru yola çıktı.

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