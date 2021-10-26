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Çankırı’nın Küpecik Peyniri Tescillendi

Çankırı Küpecik Peyniri için coğrafi işaret başvurusunda bulunan Çankırı Belediyesi, tescil belgesini aldı. Yöresel Küpecik Peyniri, Çankırı Belediyesinin Türk Patent ve Marka Kurumuna tescillettiği altıncı ürün oldu.
Çankırı’nın Küpecik Peyniri Tescillendi

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, deneme üretimini gerçekleştirdiği Çankırı Küpecik Peyniri’ni coğrafi işaretli ürünler arasına kattı. Kaya tuzu ile yapılarak küplere basılan ve olgunlaşma süreci için Çankırı Yer Altı Tuz Şehri’nde yerin 500 m altında saklanan Küpecik Peynirlerinin üretim takipleri ve kalite değerlendirme sürecinin devam ettiği bildirildi.

Çankırı Küpecik Peyniri tescil belgesini Çankırı halkı ile paylaşan Başkan Esen, Çankırı Belediyesi olarak bugüne kadar 20 üründe coğrafi işarete müracaat ettik. 1 Ekim 2021 itibari ile Çankırı Küpecik Peynirimizi tescil ettirdik. Coğrafi işaret aldığımız toplam ürün sayımız altı oldu. Türkiye’mize ve dünyaya güzel ve farklı lezzetler sunmak için ürünlerimizi coğrafi işaret ile tescilledik. Kooperatifimiz öncülüğünde üretimine de başlayarak dünya damağına katkı sağlamak ve insanların beğenisine sunmak istiyoruz. Çankırılı tüm hanımların ürettikleri ürünleri dünya pazarına pazarlayabilme gayesindeyiz.” dedi.
 

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