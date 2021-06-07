Çankırı’nın Şemsiyeli Sokak’ı Şemsiyelerine Kavuştu

Çankırı Belediyesi, yaz aylarının gelmesi ile birlikte Şemsiyeli Sokak’taki şemsiyeleri yeniledi. Kış aylarında yıpranarak kaldırılan şemsiyeler, yenileri ile değiştirilerek sokağa estetik ve canlılık kattı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi Şemsiyeli Sokak’ta kış aylarında söktüğü şemsiyeleri yenileyerek yerlerine taktı.

Çalışmalar kapsamında sarkma yapan halatlar da gerginleştirildi. Gökkuşağı renklerindeki 1212 şemsiye, sokağa rengârenk bir hava kattı. Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Çankırı’da öz çekim mekânı olarak rağbet gören sokağın vatandaşların sosyal medya hesaplarını süslemeye devam edeceğini söyledi. Esen, “Şemsiyeler ile gölgelendirdiğimiz ve şehrimizin eski yerleşim yerlerinden olan Alparslan Türkeş Caddemizin yeni, canlı, temiz ve renkli görünümü ile fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlarımızı sokağımıza bekliyoruz.” dedi.