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Çankırı’nın tutmaç çorbası tscillendi

Çankırı Belediyesinin girişimleri ile şehrin bir yöresel ürünü daha tescillendi.
Çankırı’nın tutmaç çorbası tscillendi

 Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret ile tescillenen Çankırı Tutmaç Çorbası, şehrin yöresel mutfak kültürüne ait ayırt edici özellikleri ile tescil belgesi alan 4. ürün oldu. 

Çankırı Yumurtası, Çankırı Sarımsaklı Et, Çankırı Yoka (İnce) Ekmek Muskası’nın  ardından yöresel lezzetlerden olan "Çankırı Tutmaç Çorbası" da tescil belgesi aldı. Şehrin tescillenen ürün sayısını dörde yükselten Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından verilen tescil belgesini Çankırı halkı ile paylaştı. Esen, “Çankırı’nın çok eski lezzetlerinden birisine daha tescil almanın gururunu yaşıyoruz. Şu an 15 yöresel ürünümüze de başvuruda bulunduk, inceleme aşamasında. Hayata geçirmeye başladığımız Çankırı Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi bünyesinde yerel lezzetlerimizin planlı ve aktif satışını sağlayacağız. Bu güzel yoğurtlu çorbamızın küçük kareler kesilerek yapılan hamur kısmı da kooperatifimiz satışlarında yer alacaktır.” dedi. 
 

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