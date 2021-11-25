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Çankırı’ya özgü ata tohumlarını kayıt altına almak için çalışma başlatıldı

Çankırı Belediyesi, yöreye özgü ata tohumları kayıt altına almak için çalışmalara başladı. 
Çankırı’ya özgü ata tohumlarını kayıt altına almak için çalışma başlatıldı

Yerli ve Millî Üretim Mesleki İş Birliği Protokolü’ne imza atan Başkan Esen, “Ata Tohum Üretme Projesi” kapsamında, genetiği değiştirilmemiş ata tohumları toplayarak Şehit Mehmet Ata Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi seralarında üretecek. Vatandaşlardan bağış olarak toplanacak ata tohumlar, çoğaltıldıktan sonra yetiştirmeleri için Çankırı’da yaşayan vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacak. 

Kayıt altına alınacak ata tohumların bir örneğini Çankırı Ata Tohum Ambarı oluşturarak saklayacaklarını söyleyen Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, projenin yerel tarımın kalkınmasına da katkı sağlayacağını belirtti.

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Esen, “Anadolu’nun güçlü bir geleneği olan tarımın tarihsel kökenine yolculuk yaparak ata tohumlarımızın peşine düştük. Üreten bir ülke olmanın en önemli şartı milli değerlere sahip olmaktan geçiyor. Hibrit olmayan, atalarımızdan miras tohumlarımızı el birliği ile üreterek çocuklarımıza zehir içermeyen, sağlıklı bir gelecek bırakmak zorundayız. Hiçbir zaman geç değildir. Gençlerimizi de bu tarımsal faaliyetin içerisine çekerek tarım gönüllüleri oluşturmak istiyoruz. Allah nasip ederse ve vatandaşlarımızın da desteği ile proje kapsamında toplayacağımız ata tohumları, önümüzdeki yılın bahar aylarında toprakla buluşturarak üretime geçmeyi hedefliyoruz.” dedi.

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