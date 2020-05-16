  • BIST 99.768
  • Altın 386,746
  • Dolar 6,8998
  • Euro 7,4566
  • Ankara 31 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 34 °C
  • Konya 32 °C
»

Cankurtaran Türk zırhlısından ilk ihracat

Nurol Makina, birçok ülkenin güvenlik güçleri tarafından tercih edilen Ejder Yalçın 4x4 Zırhlı Muharebe Aracı'nın ambulans konfigürasyonunun seri üretimine başladı ve ilk ihracatını Orta Doğu'ya gerçekleştirdi.
Cankurtaran Türk zırhlısından ilk ihracat

Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticilerinden Nurol Makina, Ejder Yalçın 4x4 Zırhlı Muharebe Aracı'nın yakaladığı ihracat başarısını çeşitlendiriyor.

Sayısı, şiddeti ve karmaşıklığı giderek artan çatışma ortamında güvenlik güçlerinin görevlerini güven içinde ve etkin yerine getirmelerini sağlamak amacıyla geliştirilen Ejder Yalçın 4x4, Türkiye ve çevre bölgelerde (Orta Doğu, Afrika, Orta Asya ve Doğu Avrupa) başarıyla görev yapıyor.

Ejder Yalçın 4x4, ilk tasarım aşamasından itibaren çok rollü bir araç olarak tasarlanırken, yüksek performansı ve yük taşıma kapasitesi sayesinde çok farklı görevler ve görev yükleri için ortak bir askeri platform oluşturuyor.

Nurol Makina, Ejder Yalçın'ın farklı konfigürasyonuyla bugüne kadar çok farklı coğrafyalardaki ülkelere ihracat gerçekleştirdi. Şirket bu başarıya son olarak Ejder Yalçın 4x4 Ambulans'ı ekledi. 

Personel taşıyıcı, zırhlı muharebe aracı, anti-tank aracı gibi çeşitli görevler için farklı görev yüklerini etkin olarak kullanabilen Ejder Yalçın'ın, konfigürasyonları arasında ambulans da yer alıyor.

Ejder Yalçın, ambulans konfigürasyonuyla, üstün performans ve koruma kabiliyetlerini, sahada yaralanan güvenlik güçlerine ilk müdahalenin yapılması ve güvenle taşınması için kullanabiliyor.

Ambulans konfigürasyonuna özel yükseltilmiş arka kabiniyle birlikte Ejder Yalçın 4x4 Ambulans, hem yatan hem de oturan hastalara yapılacak ilk müdahale işlemleri için sağlık personeline geniş bir iç hacim sunuyor ve yüksek koruma seviyesiyle performans özelliklerini sivil bir ambulansın sağladığı ergonomi ile birleştiriyor.

Ejder Yalçın 4x4 Ambulans aracı sahada yaralanan güvenlik güçlerinin hızlı ve güvenli tahliyesi için özelleştirildi. Özel sedye sistemiyle yaralı güvenli ve hızlı bir şekilde güvenlikli alana alınırken, araç ilk müdahaleyi yapmak için gerekli donanıma sahip bulunuyor.

Muharebe sahasındaki harekat yetenekleriyle kendini kanıtlayan Ejder Yalçın 4x4'ün farklı konfigürasyonları gibi ambulans aracı da farklı güvenlik güçlerinin dikkatini üzerine topladı.

İmzalanan projeler kapsamında aracın seri üretimine başlandı ve ilk ihracat Orta Doğu'ya gerçekleştirildi. Seri üretimine devam edilen araç için mevcut projeler dışında da farklı ülke ve son kullanıcılarla görüşmeler sürdürülüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nevşehir'de karantina süreleri dolan 169 kişi evlerine gönderildi16 Mayıs 2020 Cumartesi 11:21
  • Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de16 Mayıs 2020 Cumartesi 11:20
  • Yoğun çalışma sonucu hayatını kaybeden asker vazife malulü sayıldı16 Mayıs 2020 Cumartesi 10:28
  • İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilde dev uygulama: 51 bin 885 personel katıldı16 Mayıs 2020 Cumartesi 10:20
  • Sağlık Bakanlığından minibüs şoförleri ve yolcular için rehber16 Mayıs 2020 Cumartesi 10:20
  • Türk kara sularına geri itilen bottaki 28 sığınmacı kurtarıldı16 Mayıs 2020 Cumartesi 10:19
  • Muş'un HDP'li Altınova Belediye Başkanı Budak gözaltına alındı16 Mayıs 2020 Cumartesi 10:18
  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 114 ülkeden 70 bine yakın vatandaşımızı ülkemize getirdik16 Mayıs 2020 Cumartesi 10:16
  • İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görev değişimi16 Mayıs 2020 Cumartesi 10:12
  • Türk kara sularına itilen 25 sığınmacı kurtarıldı16 Mayıs 2020 Cumartesi 10:11
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti