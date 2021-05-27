Canlı arama köpeği Una, afetlere böyle hazırlanıyor

Erzurum, Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü'nde görevli canlı arama kurtarma köpeği Una, olası deprem afeti için özel olarak eğitiliyor.

Gelişmiş koku alma yetenekleri sayesinde deprem afetinde görev alacak olan 'Belçika malinous' cinsi canlı arama kurtarma köpeği Una, henüz 6 aylıkken uzmanlar tarafından eğitime alındı. Eğitimin ardından AFAD tarafından düzenlenen sınavı başarıyla geçen Una, Erzurum AFAD Müdürlüğü Köpekle Arama Ünitesi'nde görevlendirildi.

AFAD Köpek Eğitim Merkezi'nde tutulan Una, haftanın 3 günü, çeviklik parkuru, itaat, arazi ve enkazda arama kurtarma gibi konularda çalıştırılarak olası afetlerde hayat kurtarmak üzere eğitiliyor. Önce AFAD kampüsünde oluşturulan çeviklik parkuruna alınan Una'dan daha sonra enkaz alanına saklanan 2 kişiyi bulması isteniyor. Eğitmeni Tuncay Turhan'ın serbest bıraktığı Una, moloz yığınlarıyla kaplı enkaz alanındaki 2 kişinin yerini başarıyla tespit edince ödülü oyun oluyor.

Köpekle Arama Ünitesi Amiri Tuncay Turhan, Una'nın parkurda çeviklik, enkazda ise arama kabiliyetinin geliştirildiğini belirterek, "Arama kurtarma köpeklerini sadece bir yerde çalıştırmıyoruz. Yılın belirli zamanlarında tespit edilen bir yerde ülke genelinde görevli köpekler getirilerek eğitimden geçiriliyor. Eğitimin yanı sıra canlı aramada kullanılan köpekler AFAD tarafından iki yılda bir düzenlenen sınavlarda başarılı olmak zorunda" dedi.