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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cuma günü vereceğimiz müjde ile Türkiye'de yeni bir dönem açılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde "Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni"nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cuma günü vereceğimiz müjde ile Türkiye'de yeni bir dönem açılacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde "Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni"nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, Kovid-19 salgını ile ilgili olarak, "Son dönemde vaka sayılarında kısmi bir artış yaşansa da salgın halen kontrolümüz altındadır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Ülkemiz kaynaklı olmayan bazı sıkıntılarla karşılaşsak da, Türk ekonomisi salgın öncesi ivmesini tekrar yakalamış görünüyor." dedi.

"Sığ bir muhalefet anlayışının ülkemize verebileceği hiçbir şey yoktur"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletin mücadelesine destek olmak yerine takoz olan sığ bir muhalefet anlayışının ülkemize verebileceği hiçbir şey yoktur." şeklinde konuştu.

"Doğu Akdeniz'de ülkemize dayatılmaya çalışılan Sevr'e boyun eğmeyeceğiz"
"Bir asır önce nasıl millet olarak Sevr'i yırtıp atmışsak bugün de Doğu Akdeniz'de ülkemize dayatılmaya çalışılan Sevr'e boyun eğmeyeceğiz." diyen Erdoğan, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'den Libya'ya kadar farklı cephelerde yürüttüğü mücadele sadece hak mücadelesi değil, bir istikbal mücadelesidir." şeklinde konuştu.

Erdoğan,"(Doğu Akdeniz) Hiçbir sömürgeci güç, ülkemizi bu bölgede var olduğu tahmin edilen zengin petrol ve doğal gaz kaynaklarından mahrum bırakamaz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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