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CANLI - Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan konuşuyor

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, AA Editör Masası'nda, "Ekonomi Reform Paketi"nin ayrıntıları ve hayata geçirilecek reformların yol haritası ile Bakanlığın sorumluluğundaki hedeflerin gerçekleştirilmesi için atacakları adımları açıklıyor.
CANLI - Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan konuşuyor

Bakan Lütfi Elvan, AA Editör Masası'nda kamuoyu ve piyasalar tarafından uzun zamandır beklenen ve geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Ekonomi Reformları" ile ilgili soruları yanıtlıyor.

Bakan Elvan, yaptığı açıklamada, "Vatandaşların taleplerini, sivil toplum kuruluşlarımızın görüşlerini bir bütün halinde değerlendirerek Ekonomi Reform Programı'nı oluşturduk." diyerek, "Ekonomi Reform Programı ile pandemi sonrası döneme hazır olmak adına yol haritamızı ortaya koyalım dedik." ifadesini kullandı.

"Çok değişik ülkelerden, büyükelçiliklerden Ekonomi Reform Programı'na ilişkin Bakanlığımızdan detaylı açıklama talep edildi." ifadesini kullanan Bakan Elvan, "Yabancı yatırımcılarla bir araya gelerek, onlara da Ekonomi Reform Programı'nı kapsamlı bir şekilde anlatacağız." şeklinde konuştu.

AB ülkeleri başta olmak üzere G20 büyükelçileri ile bir araya geleceklerini, Ekonomi Reform Programı'nın detaylarını paylaşacaklarını kaydeden Elvan, "Ertelenmiş bir taleple karşı karşıyayız. Türkiye'nin önünde çok önemli fırsat penceresi var. Bu paketle fırsatları yakalamak istiyoruz." dedi.

"Mali disiplinden bugüne kadar asla taviz vermedik"
Bakan Elvan, "Kamu maliyesinde bütçe disiplininin son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Mali disiplinden bugüne kadar asla taviz vermedik." ifadesini kullandı.

Takvimi hazırladıklarını belirten Elvan, kapsamlı olarak en geç önümüzdeki hafta salı günü eylem programını ve takvimi paylaşacaklarını söyledi.

Bakan Elvan, Ekonomi Reform Paketi ile ilgili, "Her 3 ayda bir reform takip toplantılarıyla programın başarısını değerlendirip, kamuoyunun takdirine sunacağız." dedi.

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