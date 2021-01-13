'Canlı türlerin yuvaları insanların yapılarına göre daha dayanıklı' 

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Kılıç, yerde ve altında barınan canlı türlerin deprem ile sel gibi afetlerden minimum seviyede etkilendiğini belirtti.

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kılıç, yerde ve altında kuluçkalayan ve barınan tavşan, karınca, köstebek, fare ve benzeri canlı türlerinin afetlere uygun yuvalar yaptıklarını söyledi. Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nde son zamanlarda yaşanan ve diğer bölgelerdeki kentleri de etkileyen depremlerin canlı türlerinin popülasyonuna etkisiyle ilgili konuşan Prof. Dr. Kılıç, türlerin bu durumdan daha dayanıklı ve esnek yuva yaptıkları için minimum seviyede etkilendiğini ifade etti.

'YUVALARI İNSAN YAPILARINA GÖRE DAHA DAYANIKLI'

Prof. Dr. Kılıç, depremin meydana geliş zamanının da önemli olduğunu vurgulayarak, "Deprem, bahar ya da yaz başlangıcı olan üreme zamanında meydana gelirse türler için etkili olabilir. Yalnız doğada yaşayan türler depreme uygun yuva yaparlar. Depremde en az riskle depremi geçirirler. Çünkü yuvaları insanların yapılarına göre daha dayanıklı ve esnektir. Dolayısıyla olabilecek zararlar minimumdadır. Üreme döneminde eğer yuva yeri toprağın derinliklerindeyse etkili olabilir. Yalnız popülasyonda, etkilenenlerden daha fazla etkilenmeyenler var. Dolayısıyla depremin etkisi türler üzerinde minimumdadır. Biz depremi özellikle insanlar üzerinde etkili diye biliyoruz. Aynı depremin daha şiddetlisini gelişmiş ya da aklını kullanan ülkelerde daha az olarak görürüz. Aklını kullanmayan ülkelerde ise daha şiddetli depremin etkisini görürüz" dedi.

'TÜRLER TABİATA UYGUN YUVA YAPARLAR'

Yuvaların genelde esnek olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Kılıç, depremin yuvalarda zannedildiği kadar büyük bir tahribat yapmadığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Çünkü o yuvalar depreme dayanıklıdır ve esnektir. Doğal imkanları değerlendirirler. Dolayısıyla deprem minimum etkiye sahiptir. Çok az yuva etkilenir. Depremin popülasyonun sayısını düşürme gibi bir etkisini ifade edemeyiz. Bu çok nadir bir olaydır. Şu ana kadar gözlemlerimizde ve literatür taramasında depremlerin böylesine türler üzerinde yıkıcı etkisine kayıt söz konusu değildir. Ama muhakkak ki karınca ve fare yuvaları etkilenir ama popülasyonları yok edecek kadar etkili değildir. Depreme, sele veya diğer olasılıklara karşı mimari şekillerinden dolayı yuvalarını koruyabilirler. Depremin tabiatta minimum etkisi vardır."