  • BIST 1.150
  • Altın 483,643
  • Dolar 7,9255
  • Euro 9,3144
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 23 °C
»

Canlı yayında kayınpederini öldürdüğünü itiraf edince tekrar tutuklandı

3 Ocak'ta kayınpederi Süleyman Yıldırım'ı (52) bıçaklayarak öldüren ve 10 ay cezaevinde yattıktan sonra serbest bırakılan Süleyman Gürbüz (48), İstanbul'da katıldığı bir televizyon programında cinayeti itiraf etmesinin ardından tekrar gözaltına alındı.
Canlı yayında kayınpederini öldürdüğünü itiraf edince tekrar tutuklandı

Olay, 3 Ocak'ta Umurbey Mahallesi, 709 Sokak'taki iki katlı evin bahçesinde meydana geldi. Süleyman Yıldırım ile damadı Süleyman Gürbüz arasında ailevi nedenden tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Süleyman Gürbüz bıçakla kayınpederi Yıldırım'ı bacağından yaraladı. Ailenin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Süleyman Yıldırım, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Gediz Devlet Hastanesi'nde, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Süleyman Yıldırım'ın cenazesi Şaphane ilçesine bağlı Üçbaş köyünde toprağa verildi.

Polis, Süleyman Gürbüz'ü gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gürbüz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 10 ay cezaevinde yattıktan sonra serbest bırakılan Gürbüz, geçen günlerde katıldığı bir televizyon programında önce hakkındaki suçlamaları inkar etti sonrasında ise program sunucunun ısrarlı soruları karşısında kayınpederi Süleyman Yıldırım'ı boğuşma sırasında öldürdüğünü, asıl hedefinin kayınvalidesi C.Y. olduğunu itiraf etti.

Bunun üzerine Gürbüz, dün İstanbul'da tekrar polis ekiplerince gözaltına alındı. Gediz'e getirilen Gürbüz, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Trump başkanlık seçimi kampanyasından tartışmanın ertelenmesine yeşil ışık08 Ekim 2020 Perşembe 20:55
  • Otomobil refüje çarptı, Bursa-Ankara yolu 1 saat ulaşıma kapandı08 Ekim 2020 Perşembe 19:57
  • Canlı yayında kayınpederini öldürdüğünü itiraf edince tekrar tutuklandı08 Ekim 2020 Perşembe 19:56
  • Bursa'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi08 Ekim 2020 Perşembe 19:55
  • Samsun'da pitbull saldırısına uğrayan Tuğba'ya, 60 dikiş atıldı08 Ekim 2020 Perşembe 18:39
  • Konya ‘şifa merkezi’ oluyor08 Ekim 2020 Perşembe 18:32
  • Şırnak'ta kadınlar, engellemeye rağmen HDP önündeki eylemini sürdürdü08 Ekim 2020 Perşembe 18:27
  • ABD Başkan Yardımcısı Pence’in koronavirüs testi negatif çıktı08 Ekim 2020 Perşembe 18:24
  • Bakan Kurum: İstanbul'da seferberlik başlattık08 Ekim 2020 Perşembe 17:11
  • MSB: 6 deniz karakol uçağının kabul faaliyetlerine başlandı08 Ekim 2020 Perşembe 16:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti