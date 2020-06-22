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Cansuyu 60 ülkede kurban kesecek

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği bu yıl kurban bayramında Türkiye başta olmak üzere Afrika, Asya ve Ortadoğu’da 60 ülkede kurban organizasyonu düzenleyecek.
Cansuyu 60 ülkede kurban kesecek

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 2020 kurban organizasyonları kapsamında hazırlıklarını tamamladı. Cansuyu, her yıl olduğu gibi bu yılda Türkiye başta olmak üzere Afrika, Asya ve Ortadoğu’da 60 ülkede kurban organizasyonu düzenleyecek. Ülkelere göre farklılık gösteren kurban fiyatları ise 900 TL ile 2 bin 300 lira arasında değişiyor.

60 farklı bölgede kesilecek
Her yıl Kurban Bayramı’nda bağışçıların emanetleri ile alınan kurbanları vekâlet yolu ile kesen ve kesim yaptığı bölgelerde dağıtan Cansuyu, bu yılda Türkiye başta olmak üzere Afrika, Asya ve Ortadoğu ülkelerinde mazlumlar ve muhtaçlar için kurban organizasyonları düzenleyecek.  Cansuyu, içinde bulunduğumuz pandemi sürecine rağmen, 2020 Kurban Bayramı’nda, 60 farklı bölgede kurban kesimi gerçekleştirecek.

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Fiyatlar bölgeye göre farklılık gösteriyor
Hangi ülkede ne kadar kesim yapılacağı, mağduriyet ve muhtaçlık durumuna göre tespit edilecek, bu bölgelerdeki ekipler ve yardımcı partner kuruluşlar ile işbirliği halinde kurban etleri muhtaçlara dağıtılacak. Cansuyu, bölgelerdeki kurban fiyatlarını göz önüne alarak dört farklı kurban bedeli açıkladı. Buna göre kurban bedelleri; Afrika ve Asya’da 700 TL, Arakan ve Moro’da 900 TL, Türkiye, Filistin Kampları ve Yemen’de 1300 TL, abluka altındaki Gazze'de ise 2 bin 300 TL olarak belirlendi.

İhtiyaç sahiplerine ulaştırılacak
Kurbanlar, Cansuyu ekipleri tarafından satın alınıp Kurban Bayramı’nın 3’üncü günü ikindi vaktine kadar belirlenen noktalarda kesilerek muhtaçlara et olarak dağıtılacak. Bütün kesimlerin bir hizmet olarak kayda alınıp daha sonra bağışçılara internet sitesi üzerinden ulaştırılması planlanıyor.

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MAKBUZ KARŞILIĞINDA VEKÂLET VERİLECEK
Derneğe vekalet vermek isteyenler kurban bedellerini; Cansuyu Derneği resmi internet sitesinden (cansuyu.org.tr) kredi kartı yolu ile ya da Ziraat Bankası, Türkiye Finans, KuveytTürk, Vakıfbank, Vakıf Katılım ve Halkbank'taki bağış/kurumsal tahsilat sisteminden ödeyebilecek. Ayrıca PTT’den 511 75 63 nolu posta çeki hesabına ödeme yaparak ya da Cansuyu il temsilciliklerinden makbuz karşılığında kurban hisselerini ödeyebilecekler.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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