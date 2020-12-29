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Cansuyu Benin’de Külliye açtı

Cansuyu Benin’de Hacı Semiye Külliyesi’nin açılışını gerçekleştirdi.
Cansuyu Benin’de Külliye açtı

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Afrika ülkeleri başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde kalıcı eserler inşa etmeye devam ediyor. Hayırseverlerin desteği ile okuldan sağlık ocağına, camiden külliyeye kadar kalıcı eserler inşa eden dernek, bu alandaki büyük ihtiyaçları karşılamış oluyor. 

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Cansuyu Derneği Batı Afrika Ülkesi Benin’de külliye inşa etti. So-Ava Eyaletine bağlı Sotchanhoue Köyünde inşa edilen Hacı Semiye Külliyesi’nin açılışı büyük bir coşku ve katılımla gerçekleşti. Külliye; 130 metrekare üzerine inşa edilen bir camii ve 120 metrekare alan üzerine inşa edilen 2 sınıfı olan bir okuldan oluşuyor. Bölgedeki büyük bir ihtiyacı karşılayacak olan Hacı Semiye Külliyesi’nde, insanlar rahatça ibadetlerini yapabilecek ve öğrenciler eğitimlerine devam edebilecek. Okulda Arapça, Fransızca gibi derslerin yanında din eğitimi de verilecek. 
Benin’de külliye açılışı sonrası Atlantique, Littoral, Mono, Kouffo, Ouéme ve Plateau Eyaletlerinin kurak bölgelerinde binlerce mağdur ve muhtaç için 23 tane temiz su kuyusu açan Cansuyu ekibi, bölgedeki temiz su sıkıntısını gidermiş oldu. 

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Gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Cansuyu Dış İlişkiler Koordinatörü Mesut Ceylan, Cansuyu Derneği’nin Afrika’nın birçok ülkesinde kalıcı eserler bırakmaya devam ettiğini söyledi. Ceylan: “ Batı Afrika Ülkesi Benin’deyiz. Bölgedeki eksiklikleri tespit edip hayırsever vatandaşlarımızın desteği ile yardım faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Çok şükür bir külliyenin açılışını daha yaptık. Hacı Semiye Külliye’ni açarak hem insanların kolayca ibadetleri yapabilecekleri bir camiyi, hem de öğrencilerin eğitimlerini gerçekleştirebileceği bir okulu bölge halkının hizmetine sunmuş olduk. Buradaki Müslüman kardeşlerimiz yıllarca sömürüldüler. Biz de elimizden geldiği kadar onların bilgi sahibi olmasını okullara, camilere, sağlık ocaklarına kavuşmalarını sağlıyoruz.” dedi. 
Bölgedeki 23 tane temiz su kuyuları da açtıklarını belirten Ceylan, açılan su kuyularının hem bölgedeki temiz su ihtiyacını giderdiğini hem de salgın hastalıkların önüne geçileceğini söyledi.  

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