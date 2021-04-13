Cansuyu, Beninli muhtaçlara yardımları ulaştırdı

Her yıl ramazan ayında “Kazancımız Allah için verdiğimizdir” sloganı ile muhtaç ülkelere hayırsever vatandaşların emanetlerini ulaştıran Cansuyu, Batı Afrika Ülkesi Benin’de yardım organizasyonu düzenledi.

Hayırseverler ile muhtaçlar arasında köprü vazifesi gören Cansuyu, Ramazan ayının bereketini Benin’deki kardeşleri ile paylaşmak için Save bölgesinde binlerce muhtaca Ramazan kumanyaları dağıttı. İçerisinde temel yiyecek malzemeleriyle bir ailenin Ramazan boyu gıda ihtiyacını karşılayacak olan kumanyalar, Beninliler tarafından sevinçle karşılandı.

Kumanya dağıtımları sonrası, bölge halkının temiz su ihtiyacının karşılanması ve salgın hastalıkların önüne geçilmesi için şehrin Porto-Novo, Abomey-Calavi, Parakou ve Nikki bölgelerinin kurak köylerinde 23 tane temiz su kuyusu açıldı. Açılan su kuyularından on binlerce kişi yararlanmış olacak. Ayrıca Save ve Abomey bölgelerinde Türkiye’den hayırsever vatandaşların bağışladığı adak, akika ve şükür kurbanları kesilerek etleri 10 bin muhtaca dağıtıldı.

Gerçekleştirilen organizasyon hakkında açıklamalarda bulanan Cansuyu Derneği Dış İlişkiler Koordinatörü Muhammed Furkan Özkan yapılan yardımların bölge insanı tarafından büyük bir sevinçle karşılandığını dile getirdi. Özkan: “Ramazan’ın bereketini ve sevincini kardeşlerimizle paylaşmak için Batı Afrika Ülkesi Benin’deyiz. Türkiye’den hayırsever vatandaşlarımızın emanetlerini titizlikle muhtaçlara ulaştırıyoruz. Yardımlarımızı Porto-Novo, Abomey-Calavi, Parakou ve Nikki bölgelerinde gerçekleştirdik. Bölge halkı Türkiye’den gelen bu yardımlara karşı büyük bir memnuniyet gösterdiler.” dedi.

Yapılan yardımların içeriğiyle ilgili de konuşan Özkan: “Buradaki muhtaç ailelerimize 1 aylık gıda ihtiyaçlarını karşılayacak gıda kumanyalarımızı dağıttık. Daha sonra bölgedeki temiz su ihtiyacının karşılanması için kurak köylerde 10 binlerce kardeşimizin faydalanacağı 23 tane temiz su kuyuları açıp, bizlere emanet edilen adak, akika ve şükür kurbanlarını keserek etlerini 10 bin muhtaca dağıttık.” dedi.