Cansuyu değerlendirme toplantısı Ankara’da gerçekleşti

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 2021 Kurban Organizasyonu kapsamında yaptığı Değerlendirme ve Eğitim Toplantısını Ankara’da gerçekleştirdi.

Toplantıya; Cansuyu Genel Başkanı Mustafa Köylü, Genel Başkan Yardımcısı Hasan Yaşar, Genel Muhasip Cemalettin Lafçı, Yönetim Kurulu Üyelerinden Halil Adıgüzel, Muhammet Polat, Abdülkadir Özkan, Medet Bulut, Ahmet Yorulmaz, Cansuyu İl Temsilcileri, Cansuyu Personelleri ile Kurban faaliyetleri için bölgelere giden Cansuyu Gönüllüleri katıldı.

Kur'an-ı Kerim Tilaveti ile başlayan toplantının açılış konuşmasını yapan Cansuyu Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü son dönemde ülkemizde meydana gelen felaketlerle acı kayıplar verildiğini söyledi. Köylü: “Geçtiğimiz günlerde Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerimizde meydana gelen sel felaketleri ile büyük sıkıntılar yaşadık, acı kayıplar verdik. Özellikle Kastamonu, Bartın ve Sinop’ta onlarca vefat eden vatandaşımız, yüzlerce kayıp var. Sel felaketi öncesi yurdun dört bir yanında art arda yangınlar meydana geldi. 55 ilimizde 300’ün üzerinde ormanlık alanımız yandı. Bazı zamanlarda öyle büyük felaketler meydana geliyor ki devletin gücüyle halkın gücü birleşmeden bu sürecin üstesinden gelinemiyor. Böyle durumlarda birlikte dayanışma içinde hareket etmemiz lazım. Bizlerde Cansuyu olarak felaketlerin meydana geldiği ilk andan itibaren bölgedeki vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için büyük bir gayret ortaya koyduk.” dedi.

Konuşmasını Kurban döneminde gerçekleştirdikleri faaliyetleri değerlendirerek sürdüren Köylü, 17. Kurban Organizasyonundan da başarı ile çıktıklarını belirtti. Köylü: “Cansuyu Derneği olarak bu sene 17. Kurban Organizasyonumuzu düzenledik. 2021 Kurban planlamamızı geçen sene olduğu gibi pandemi koşullarını göz önüne alarak yaptık. Bazı bölgelere ekiplerimizi gönderdik, bazı bölgelerde ise oralarda bulunan elemanlarımız ve partner kuruluşlarımız vasıtasıyla kesim ve dağıtım yaptık. Kriz bölgelerini önceleyerek, yurt içinde ve dünyanın dört bir yanında muhtaç insanların yanında olmaya devam ettik. Elhamdülillah 2021 Kurban organizasyonumuzdan da milyonlarca muhtaca emanetlerini ulaştırarak başarılı bir şekilde çıkmayı başardık. Bu vesileyle bağışçılarımız başta olmak üzere, emanetlerin gerçek sahiplerine ulaşmasında gayret gösteren Temsilcilerimize ve gönüllülerimize şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

Cansuyu Kurban Bayramı Organizasyonunun müzakere edildiği ve gelecek dönemler için eğitimlerin yapıldığı toplantıda, Cansuyu Yönetimi birimleri hakkında bilgi verip eğitim sunumu yaptılar. Daha sonra ülkelere giden ekipler raporlarını sundu. 3 gün süren toplantının sonunda Kurban Organizasyonlarında başarı gösteren temsilci, personel ve gönüllülere Cansuyu Yönetimi tarafından teşekkür plaketi takdim edildi. Hatıra fotoğrafının ardından toplantı sona erdi.



