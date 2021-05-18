Cansuyu Derneği, abluka altındaki Gazzeli mazlumlara yardım elini uzattı

Nerede bir acı nerede bir ıstırap varsa orada olmayı kendisine amaç edinen Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, kriz bölgelerindeki yardımlarına yoğun şekilde devam ediyor.

2 Milyonun üzerinde insanın yaşam mücadelesi verdiği Filistin’in Gazze şeridinde dram bitmiyor. 2006 yılından bu yana İsrail’in kara, deniz ve havadan abluka altına aldığı bölgede 10 Mayıs 2021 tarihi ile yeniden başlayan bombardıman sonrası durum giderek ağırlaşıyor. Saldırıların dozajını her seferinde daha da artıran İsrail, bölgede birçoğu çocuk olmak üzere yüzlerce kişinin vefatına ve binlerce mazlumun da yaralanmasına sebep oldu. Harabeye dönen şehirde onlarca ev kullanılamaz hale gelirken bölge halkı daha güvenli yerlere göç etmek durumunda kalıyor.

Orta Doğu’nun kanayan yarası Gazze’de kurulduğu günden bu yana birçok yardım organizasyonu düzenleyen Cansuyu Derneği, Gazzeli kardeşlerine yeniden yardım elini uzattı. Acil insani yardım kapsamında yuvasını kaybetmiş binlerce Gazzeliye içerisinde temel yiyecek malzemeleri olan gıda kumanyaları dağıtıldı.

Gerçekleştirilen acil insani yardım organizasyonu ile ilgili açıklamalarda bulunan Cansuyu Derneği Dış İlişkiler Koordinatörü Mesut Ceylan abluka altındaki Gazze’nin ve Filistinli kardeşlerinin yanında olduklarını söyledi. Ceylan: Siyonist İsrail, mübarek Ramazan ayının son günlerinde Gazze’yi karadan ve havadan bombardıman altına aldı. Ümmetin kanayan yarası Gazze’de acı dinmiyor. Bizler Cansuyu Derneği olarak kurulduğumuz günden bu yana Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya ve acılarını hafifletmeye gayret ediyoruz. Evleri harap olan canlarını kurtarmak için güvenli bölgelere göç eden binlerce kardeşimize acil yardım kapsamında gıda kumanyaları ulaştırdık. Geçtiğimiz günlerde de Ramazan’ın bereketini ve coşkusunu Gazzeli kardeşlerimizle paylaşmak için yardım organizasyonu düzenlemiştik. Bölgedeki yardımlarımız devam edecek” dedi.