Cansuyu Derneği Endonezya'daki afetzedelere acil yardımları ulaştırdı

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği dünyanın dört bir yanındaki yardım faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor. Nerede bir acı nerede bir gözyaşı varsa orada olmayı amaç edinen Cansuyu, 22 farklı alandaki yardımlarını sürdürüyor.

Geçtiğimizde günlerde Endonezya'da meydana gelen sel felaketinin ardından, bölgedeki insanlar zor günler geçiriyor. Yüz binlerce kişi sığınaklarda yaşam mücadelesi verirken kaybolan ve hayatını kaybedenlerin sayısı 80’i geçmiş durumda. Harabeye dönmüş şehirlerde, yaşama tutunmaya çalışan afetzedeler için yardımlarını ulaştıran dernek; gıda kumanyaları, sağlık paketleri, sağlık taraması, elektrik problemi için jeneratör ve giyim alanında yardımlarını ulaştırdı. Acil insani yardımlarını 27 bin Endonezyalıya ulaştıran Cansuyu, depremden tsunami ye kadar birçok badire atlatan Endonezyalı kardeşlerinin yaralarını sarmaya devam ediyor.

Bölgedeki yardımlar hakkında açıklama yapan Cansuyu Derneği Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Endonezya Acil Yardım sorumlusu Hasan Yaşar, bölgedeki alt yapının çöktüğünü ve insanların zor bir süreçten geçtiğini belirtti. Yaşar:" Endonezya’dayız. Ocak ayı içerisinde burada büyük bir sel felaketi yaşandı. Şehirlerdeki tabiat tahribatı ve alt yapı tahribatı hat safhada bulunuyor. Şehirler harabeye dönmüş durumda. Ölenlerin ve kaybolanların sayısının 80’i geçtiği belirtiliyor. Buradaki belediyeler insanları korumak için kamplar oluşturmuş, bizde Cansuyu Derneği olarak bu kamplarda Türkiye’den hayırsever vatandaşlarımızın emanet ettiği yardımları ulaştırdık. Bölgedeki elektrik problemi için jeneratör tahsis ettik. Ayrıca 27 bin afetzede kardeşimize gıda yardımları, sağlık yardımları, sağlık taramaları, giyecek alanlarında acil yardımlarımızı ulaştırdık.” dedi.

