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Cansuyu Derneği Katarakt Projesi’ni hayata geçirdi

Cansuyu Derneği Katarakt Projesi ile Afrikalı mazlumlara umut ışığı olmayı amaçlıyor.
Cansuyu Derneği Katarakt Projesi’ni hayata geçirdi

'Sizi gerçek muhtaçlara ulaştırır' sloganı ile yıllardır milyonlarca muhtaca ulaşan Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, yepyeni projeleri ile muhtaçların gözyaşını dindirmeye devam ediyor.

Afrikalı mazlumlara umut ışığı olmak için Katarakt Projesi'ni hayata geçiren Cansuyu, bu yeni projesi ile on binlerce muhtacı karanlıktan kurtarıp aydınlığa kavuşturmayı amaçlıyor. 

Afrika'da kör olan insanların nerdeyse yarısının katarakt olmasından dolayı, dernek bu projeye hız kesmeden başladı. Batı Afrika ülkesi olan Kamerun'da Katarak Projesi'ni başlatan Cansuyu ekipleri Kousseri şehrinde 500 Kamerunlu mazlumu alanında uzman göz doktorları eşliğinde katarakt ameliyatı yaparak, aydınlığa kavuşmalarına vesile oldu.   

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Gerçekleştirilen Organizasyon hakkında açıklamalarda bulunan Cansuyu Derneği Dış İlişkiler Koordinatörü Mesut Ceylan, bu proje ile on binlerce muhtacı karanlıktan kurtarıp onlara ışık olacaklarını söyledi. Ceylan: " Hemen hemen göz doktorunun bulunmadığı, maddi imkânsızlık ve yetersizlikten dolayı insanların kör olduğu Afrika ülkelerinde milyonlarca insan tedavi edilmeyi bekliyor. Afrika’da yaşam koşullarından iklim şartlarına kadar birçok sebepten dolayı milyonlarca insan genç yaşta katarakt olarak görme yeteneğini kaybediyor, ameliyat olamadıkları için de karanlığa mahkûm halde yaşıyor. Bizler Cansuyu Derneği olarak bu yeni projemiz ile inşallah katarakt ameliyatları gerçekleştirip mazlumlara umut ışığı olacağız. Şu an Kousseri şehrinde 500 Kamerunlu vatandaşımızı katarak ameliyatı ile aydınlığa kavuşmalarına vesile olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi. 

Katarakt projesi haricinde bölgede kurban faaliyeti de gerçekleştirdiklerini belirten Ceylan: “Burada yaşayan 6000 Kamerunlu muhtaç vatandaşımıza Türkiye’den hayırsever vatandaşlarımızın bağışladığı adak, akika ve şükür kurbanlarını keserek etlerini dağıttık. Nerede gerçek bir muhtaç varsa orada olmayı amaç edinen derneğimiz inşallah önümüzdeki süreçlerde bölgedeki faaliyetlerini sürdürecek.” dedi. 


 

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