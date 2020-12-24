Cansuyu Derneği Kenya’da 20 su kuyusu açtı

Cansuyu Derneği dünyanın kurak bölgelerinde yaşayan mazlumlar için temiz su kuyuları açmaya devam ediyor.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği dünyanın kurak bölgelerinde yaşanan temiz su sıkıntısı çözmek için başlattığı “Su Kuyusu Projesi’ne” yoğun şekilde devam ediyor. Şu ana kadar binlerce su kuyusu açan dernek, son olarak Doğu Afrika Ülkesi olan Kenya’da temiz su kuyuları açtı.

Kenya’nın Başkenti Nairobi’ye 6 saatlik mesafede olan Kakamega bölgesinin kurak köylerinde 20 su kuyusu açan Cansuyu Kenya ekibi, bölgedeki yaşanan temiz su sıkıntısına umut oldu. Yapılan yardımlarla mazlum ve muhtaç insanların ihtiyaçları karşılanırken, ümmet içinde de gönül köprüleri kuruluyor.

Gerçekleştirilen organizasyon hakkında açıklamalar yapan Cansuyu Dış İlişkiler Koordinatörü Fırat Aydın Kenya’daki mazlumların temiz su sıkıntısını çözmek için büyük bir gayretle çalıştıklarını söyledi. Aydın:“ Cansuyu Derneği olarak bugüne kadar binlerce su kuyusu açtık ve açmaya da devam ediyoruz. Şu an Kenya’nın Kakamega bölgesinin kurak köylerindeyiz. Burada insanlar ciddi şekilde temiz su sıkıntısı çekiyordu ve biz farklı yerlere 20 su kuyusu açarak insanların temiz su ihtiyacını karşılamış olduk. İnşallah bölgedeki faaliyetlerimiz sürecek” dedi.

Kenya’da bir dizi kurumsal ziyaretlerde gerçekleştirdiklerini aktaran Aydın: “ Önce T.C. Nairobi Büyükelçimiz Ahmet Cemil Miroğlu daha sonra TİKA Nairobi Koordinatörü Eyüp Yavuz Ümütlü ve Koordinatör Yrd. Kürşad Özdemir ile Kenya’da gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ve yapacağımız projeler hakkında istişarelerde bulunduk. Kendileri misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

KONO BÖLGESİNDE DE KUYULAR AÇILIYOR

Batı Afrika Ülkesi olan Sierra Leone’nin Başkenti Freetown’a 300 km uzaklıktaki Kono bölgesinde su kuyuları açan Cansuyu ekibi, bölgedeki temiz su ihtiyacının giderilmesine vesile oldu. Bölge halkı açılan su kuyuları için şarkılar söyleyip mutluluklarını dile getirdiler.

Gerçekleştirilen organizasyon hakkında açıklamalarda bulunan Cansuyu Dış İlişkiler Koordinatörü Bayram Numan Köksal, insanı merkez alan bir anlayışla çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini belirtti. Köksal: “ Sierra Leone’nin Kono bölgesindeyiz. Maalesef bu bölgede temiz suya ulaşamayıp koleraya yakalanan ve vefat eden kişilerin olduğunu öğrendik ve burada 20 tane temiz, sağlıklı, içme su kuyuları açarak bölgenin temiz su ihtiyacını gidermiş olduk. Bölge halkı mutluluktan şarkılar söyleyip hayırseverler için dualar ettiler.” dedi.

Yapılan çalışmaların tebliğ niteliğinde de olduğunu vurgulayan Köksal: “ Bu ülkede Hristiyanlar yaşadıkları yerlerde Müslümanların su kuyularını kullanmalarını müsaade etmiyorlar. Biz açtığımız kuyuların hiçbir din ayrımı gözetilmeksizin halka açık olduğunu belirtiyoruz. İslam’ın güzelliğini görenler çok şaşırıyor, bu vesileyle aslında yapılan çalışmalar güzel bir tebliğ vazifesi görüyor.” dedi.