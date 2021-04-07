Cansuyu Derneği, ramazanda da yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak

Cansuyu Derneği, hayırseverlerden gelen bağış ve kumanya yardımlarını ramazan ayında muhtaçlara ulaştırmaya devam edecek.

Kurulduğu tarihten bu yana bütün yıl olduğu gibi Ramazan aylarında yardım organizasyonları düzenleyen Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, bu Ramazan ayında da hayırsever vatandaşların emanetlerini gerçek muhtaçlara ulaştıracak.

2021 Ramazan Organizasyonu kapsamında, pandemi sebebiyle yardımlarının büyük çoğunluğunu Türkiye içine tahsis eden Cansuyu Derneği, yurt dışında ise Filistin, Arakan, Yemen gibi kriz bölgelerini önceleyerek dünyanın en fakir ülkelerine yardımlarını ulaştıracak.

Ramazan ayı içerisinde kumanya dağıtımlarından iftar sofraları kurulmasına, yetim aylıklarının dağıtımlarından zekât, fitre ve bağışların sahiplerine ulaştırılmasına kadar birçok alanda yardım organizasyonları düzenleyecek olan Cansuyu, Ramazan’ın bereketini kardeşleriyle buluşturacak. Hayırseverler ve yardıma muhtaçlar arasında sevgi ve hoşgörü ortamı oluşturarak toplumsal birlik ve beraberliğe de katkı sağlayan dernek, Ramazan ayı bereketinin tüm sofralarda olması için çalışmalarını tamamladı.



2021 Ramazan Organizasyonu kapsamında konuşan Cansuyu Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü; “Ramazan ayında hayırsever vatandaşlarımızın yaptığı bağışları, fitreleri, zekâtları muhtaçlara ulaştırmaya devam ediyoruz. Her yıl mutat olarak gerçekleştirdiğimiz Ramazan yardımlarımızı bu senede Türkiye başta olmak üzere; Filistin, Yemen, Arakan gibi kriz bölgeleri ve dünyanın en fakir ülkelerine yapacağız. Tüm dünya gibi ülkemizi de etkisi altına alan pandemi dolayısıyla uzun süredir olağanüstü bir zamandan geçiyoruz. Bu yüzden yurt içi yardımlarımızı önceliyoruz. Son 2 yıldır pandemi sürecinde çok miktarda gıda talebi geldi. Günübirlik çalışıp ta işini kaybeden insanların talep patlamasına şahit olduk. 2 senedir yıl boyu dağıtımlar yapıyoruz. Cansuyu Derneği olarak, vatandaşlarımızın zor günlerinde yanlarında olduğumuz gibi Ramazan ayında da mağduriyetlerini gidermek için çaba sarfediyoruz.” dedi.

Ramazan ayının bereketini birlik ve beraberlik içerisinde yaşayacaklarını belirten Köylü, "Ramazan aylarında vatandaşlarımızın hassasiyeti daha da artıyor, zekatlarını, fitrelerini, bağışlarını bizlere emanet ediyorlar. Bizde yapılan bütün bağışları cinsine uygun olarak fıkıh kuralları çerçevesinde değerlendiriyoruz. Cansuyu Derneği olarak “sizi gerçek muhtaçlara ulaştırır” sloganına inanarak ciddi bir şekilde uygulamaya çalışıyoruz. İnşallah hayırsever vatandaşlarımızın destekleri ile yüz binlerce muhtaç aileye gıda paketi yardımında bulunacağız, Ramazan’ın bereketini, birlik ve beraberlik içerisinde yaşayacağız. Bu vesileyle tüm milletimizin Ramazan-ı Şerifini tebrik ediyor, huzur ve barış içerisinde bir Ramazan geçirmemizi Cenab-ı Hakk’tan niyaz ediyorum." dedi.

“Kazancımız, Allah için verdiğimizdir.” sloganıyla Ramazan Organizasyonlarını gerçekleştiren Cansuyu, Kumanya bedelini 150 tl, yurt dışı iftar bedelini de 25 tl olarak belirledi.



Bağışçılar; Cansuyu Derneği online bağış sitesinden (cansuyu.org.tr), Ziraat Bankası, Ziraat Katılım, Türkiye Finans, Kuveyt Türk, Vakıfbank, Vakıf Katılım ve Halkbank'taki bağış/kurumsal tahsilat sisteminden yardımlarını yapabilecekler. Ayrıca PTT’den 511 75 63 nolu posta çeki hesabına veya Cansuyu İl Temsilciliklerine giderek makbuz karşılığında bağışta bulunabilecekler.