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Cansuyu Derneği yaraları sarmaya devam ediyor

Cansuyu Derneği covid 19 salgını olmasına karşın Ramazan ayında yardımlarını durdurmadı. Yurt içinde 81 ilde corona nedeniyle zor duruma düşmüş ailelere ve Gazze’de 1000 aileye yardım kumanyası dağıttı. 
Cansuyu Derneği yaraları sarmaya devam ediyor

Dünyanın farklı noktalarında pek çok yardım kampanyası düzenleyen Cansuyu Derneği içerisinde bulunduğumuz bu olağanüstü günlerde de yardım kampanyalarına aralıksız devam ediyor. Ramazan ayı boyunca gerek yurt içi gerek Müslüman coğrafyasında yardımlarını aralıksız sürdürdü. “ Bu yıl yurt içi yardımlara ağırlık vereceğiz” diye Cansuyu Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü, “Cansuyu Derneği olarak, vatandaşlarımızın bu zor gününde  yanlarında olduğumuz gibi Ramazan ayında da yaralarını sarıyoruz” diye konuştu. 

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GAZZE’DE 100 AİLEYE YARDIM
Gazze’de abluka altında hayatlarını sürdürmeye çalışan Müslümanlara yardım gönderen Cansuyu, içerisinde un, şeker, bulgur, mercimek, makarna, nohut, yağ, çay, hurma, bakla, salça, sucuk, reçel, peynir temel gıda maddesi bulunan 1000 kumanyayı ihtiyaç sahiplerinde dağıttı. Gazze’nin yanı dünyanın içinde bulunduğu bu olağanüstü günlerde Müslüman coğrafyalarında mazlum, yetim, muhtaçları da unutmadan yardımlarını sürdürüyor. 

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CORONADAN ETKİLENMİŞLERE YARDIM
Dünyayı kasıp kavuran corona virüs salgını ekonomiyi de ciddi anlamda olumsuz etkiledi. Çalışmalarını bu Ramazan yurt içine yoğunlaştıran Cansuyu, salgından dolayı 81 ilde zor duruma düşmüş ailelere destek oldu, yardımda bulundu.  

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HABERMERKEZİ// Gazeteilksayfa.com

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