Cansuyu Derneği Zimbabve'ye acil yardımda bulundu

Cansuyu Derneği, Türk Büyükelçiliği ve Zimbabwe makamları ile yaptığı görüşme ve istişareler neticesinde bölgeye acil insani yardım gönderdi.

Aralık ayından itibaren ülkeyi yakın takibe alan Başkent Harare ve civarındaki yerleşim bölgeleri başta olmak üzere, Norton ve yakın zamanda tayfunla yerle bir olan Highfields’a ulaştı. Büyük gıda krizinin yaşandığı Zimbabwe’de binlerce muhtaca temel tüketim gıdaları ve hijyen paketleri ulaştırıldı.

Cansuyu Derneği Dış İlişikler Koordinatörü Bayram Numan Köksal yaptığı açıklamada; “Zimbabwe’de Aralık ayının ortasında BM tarafından yapılan Açlık Krizi İlanını duyduk ve hızla vaziyet aldık. Harare’deki Türkiye Büyükelçiliğimizle yapılan görüşme ile ülkedeki krizi teyit ettik ve hızla çalışmalarımıza başladık. İstişareler neticesinde gıda yardımı yanında, hijyen kiti hazırlığımızı da tamamlayarak, Zimbabwe ile de ortak planlanan bir zaman diliminde bölgeye intikal ettik. Doğal kaynaklı sorunlar yanında en önemli problemin ekonomik temelli olduğunu ve asıl açlık krizinin bu sebeple şehirlerde olduğunu tespit ettik. Ekonomik sebeplerle halkın alım gücü tamamen bitmiş durumda ve yerel para ile hiçbir şey alınamıyor. Üç şehirde gerçekleştirdiğimiz yardımlardan binlerce insanın istifadesini sağlamaya gayret ettik ve yardımları aracısız bir şekilde son alıcılara bizzat ulaştırdık. Yardımların organizesinde ve Zimbabwe devlet yetkileri ile temas kurarak süreci kolaylaştıran ve açık desteği ile başarılı bir yardım çalışması yapılmasını temin eden Harare Büyükelçimiz Sn. Hakan Kıvanç ve ekip arkadaşlarına ayrıca teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Cansuyu Derneği Başkanlık Danışmanı İsmail Mansur Özdemir ise; “Bölgede uzun zamandır siyasi istikrar krizi yaşanıyordu. Bölgedeki son darbe sürecinin ardından krizin derinleştiğini fark ediyorduk. Zimbabwe sahip olduğu kaynak ve imkanlara rağmen dış ve iç müdahaleler sebebiyle uzun zamandır sıkıntı içinde. Eski Devlet Başkanı Robert Mugabe döneminde bazı gayretler ortaya konmuş olsa da ekonomik sorunları sürekli olarak devam etti.

Sürekli dış yardımlarla varlığını idame ettiren halk son tabi afetlerin ardından ve siyasi, ekonomik krizle birlikte derin bir kaosun içine sürüklendi. Aralık 2019 tarihinde BM’nin Açlık Krizi ilanı ile bölgedeki partner kuruluşlar ve dış misyonlarımızla bölgeyi yakın takibe aldık ve Büyükelçiliğimiz ile yaptığımız istişare neticesinde Ramazan’ın hemen öncesinde bölgedeki yardım çalışmasını üç aylar içinde gerçekleştirmiş olduk. Üç şehirde ve 4 noktada gerçekleşen yardım çalışması yanında İslam Konseyine ait olan 4 yetimhanede de gıda çalışması, hijyen kitleri dağıtımını gerçekleştirdik. Zimbabweli bakanların ve belediye başkanlarının da katıldığı yardım programı ülke genelinde büyük bir etki yarattı. Bu çalışmanın daha geniş bir alanda karşılık bulması ve devlet erkanı’nın sürece katkı vermesi konusundaki gayretleri dolayısıyla Zimbabwe Büyükelçimiz Sn. Hakan Kıvanç’a teşekkür ederiz, ekibi ile bizzat sürece katkı sağladılar.” şeklinde konuştu.



