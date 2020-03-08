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Cansuyu Derneği Liberya’nın kurak bölgelerinde 22 temiz su kuyusu açtı

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği dünyanın kurak bölgelerinde temiz su kuyuları açmaya devam ediyor. Dünya genelinde 3 bin civarında temiz su kuyusu açan Cansuyu, milyonlarca insana umut ışığı oluyor.
Cansuyu Derneği Liberya’nın kurak bölgelerinde 22 temiz su kuyusu açtı

Son olarak Batı Afrika Ülkesi olan Liberya’daki muhtaçlara ulaşan Cansuyu ekipleri, kurak bölgelerde 22 tane su kuyusu açarak bölgedeki temiz su ihtiyacını karşılamış oldu. 
Liberya hakkında bölgeden bilgi veren Cansuyu Dış İlişkiler Koordinatörü Seyit Küçük şunları aktardı: “Bir Batı Afrika Ülkesi olan Liberya geçtiğimiz yüzyılın en kanlı iç savaşlarını yaşamış, ateşkes sonrası da güven ortamının sağlanması tam olarak mümkün olamamıştır. İç savaş döneminde şiddete karışmayan masum halk en büyük zararı görmüş, on binlerce insan ülke içerisinde evlerinden olmuş, daha sonra sığınma kamplarına dönüşecek bölgelere kaçmışlardır. 2014 yılında ebola salgını patlak verdiğinde resmi kayıtlara göre nüfusu 5 milyondan fazla olan Liberya’da ancak 50 tane tıp doktoru bulunmaktaydı. Bölge ülkeleri de etkileyen ve iki yıl süren salgında en fazla kayıp yine Liberya’da oldu. Resmi kayıtlara göre Ebola salgını sebebiyle 4806 Liberyalı hayatını kaybetti.” dedi. 

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Cansuyu Derneği’nin bölgedeki faaliyetleri ve açılan su kuyuları hakkında da bilgiler veren Küçük:” Cansuyu Derneği olarak 2013 yılından bu yana Liberya’da çeşitli alanlarda faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu faaliyetler kapsamında son olarak 22 su kuyusu açılışını tamamlamış bulunuyoruz. Ülke kırsalının orta kesimlerinden kuzeyde Gine sınırına kadar Weala, Salala, Totota, Gbatala ve Bang County bölgelerinde açılan 22 tane temiz su kuyumuzdan inşallah 50 bin civarında Liberyalı kardeşimiz faydalanacak. Kurak sezonda hava sıcaklıklarının 40 derece üzerine çıktığı ve içilebilir su kaynaklarının çok kısıtlı olduğu köylerde açtığımız su kuyularının halk ve özellikle çocuklar tarafından sevinçle karşılandığı gördük ve kuyularımızın bağışçılarına hayır duaları ettiklerine şahit olduk. Cansuyu’na güvenen bağışçılarımızın destekleriyle Liberya’daki çalışmalarımız ve projelerimiz devam edecektir.” dedi. 

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